"Ti idioti z SPD na mě podali trestní oznámení". Známý muž pomáhal Pirátům, teď má pořádné problémy

„Zažil jsem už ledacos, podobná esemeska přesto člověka vyděsí,“ přiznal na sociálních sítích Horák. A co jej tak vystrašilo? Na mobil mu přišla zpráva: „Dobrý den, p. Horáku, neprodleně mě kontaktujte z důvodu domluvení termínu vašeho výslechu.“ Jméno autora bylo sice zakryto, jasné je, že patří ke kriminální službě Policie ČR.

„Co jsem proboha vyvedl? To už dnes rychlou jízdu na dálnici vyšetřují kriminalisté, říkám si, protože to je tak jediné překročení zákona, které mě napadá. S obavami volám na uvedený telefon, kde zahlaholí autoritativní hlas: Dobrý den! Dostavte se k výslechu. Jste můj hlavní podezřelý z ničení volebních plakátů,“ popisoval horák, co se mu stalo.

V tu chvíli měl Horák jasno. „Ti idioti z SPD na mě to trestní oznámení vážně podali,“ posteskl si marketér.

Politický marketér Jakub Horák se jako autor strategie podílel na úspěšné kampani České pirátské strany v parlamentních volbách v roce 2017. Právě Piráty SPD opakovaně vinila z ničení billboardů před komunálními a senátními volbami. Na stranu Okamurovci útočili na sociálních sítích i ve svých stranických listech, které rozdávali před volbami občanům do schránek.

Zpráva od policie vyvolala na sociálních sítích bořivou debatu. Někteří poukazovali na to, že předvolání formou SMS zprávy je nedostatečné.. „Jeho předvolání je zřejmě v té kupě papírové makulatury, která mi chodí do schránky a kterou jsem měsíc neměl čas otevřít,“ přiznal Horák.

Další spekulovali, zda SPD podala oznámení přímo na Horáka. „Podle termínu "jste můj hlavní podezřelý" hádám, že to podali na neznámého pachatele a na mě se přišlo "vyšetřováním",“ myslí si markeťák.

Do diskuze se zapojila i Horákova manželka. „Doufám, že dostaneš jako trest veřejně prospěšné práce. Mohl bys mi doma pomoci s vánočním úklidem,“ směje se Vera Horáková. Její muž ji ale ihned zpražil. „Ha, už ti otrnulo, co? Škoda že jsem nenatočil jak jsi zbledla když jsem ti tu esemesku ukázal,“ připomněl jí. „Udělalo se mi trochu špatně, to jo,“ připustila jeho manželka.

„Jinak na upřesněnou - já jsem rád že policie pošle esemesku a že dokonce už i volá z čísel, na která se lze dovolat zpět. Papírovou poštu otevírám jednou měsíčně, možná jednou za dva měsíce, tohle je lepší způsob. Vůbec mi nevadí, že se mnou policie komunikuje - jsou to lidé skoro jako my,“ dodal Horák.