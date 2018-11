Gott promluvil o roce 1968: Bylo to předem domluvené a naplánované. Kdo chtěl, mohl odejít

Největší námořní záhada v historii: Co se stalo s posádkou lodi Mary Celeste?

Gott v rozhovoru dostal otázku na album Vánoce ve zlaté Praze, které nahrál v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Moderátorku Martinu Kociánovou zajímalo, jak obtížné bylo takovou desku nahrát v tehdejší atmosféře. A Gott obratem sklouzl k politické situaci.

„Oni při tom obsazení Československa nám nechali ještě rok, aby kdo chtěl, mohl odejít. To už samo o sobě říká, jak to bylo všecko předem naplánované a domluvené mezi velmocemi. My viníme pořád jednu velmoc, která nás obsadila. Ale pozor, byli domluvení,“ tvrdí Gott.

Podle něj je důležité si to pořád připomínat. „Oni se domluvili a velvyslanec v Praze té druhé velmoci s tím souhlasil. Že prezident té druhé velmoci nebude v úřadě ten den, že toho 21. srpna bude na lovu. Všechno bylo předem domluvené, nic se nestane náhodou,“ uvedl s odkazem na Američany.

Ti podle něj měli jeden požadavek – nechat otevřené hranice. „Ať to má lidský průběh. Nechť odejde každý, kdo tady nechce být v tomto systému té normalizace,“ rozjel se Gott.

„Někdo odešel a vrátil se pak s vítěznými symboly „victory“ v devětaosmdesátém. A byl oslavován, že byl jako venku. Já jsem čekal větší oslavu tím, že jsem tady zůstal. Že jsem chtěl zůstat a zpívat pro ty, kterým jsem byl vděčný za to, že mě nastartovali a ukázali sympatie, pro ty, kteří mi pomohli v tom, že jsem dostal odvahu pokračovat, a udělali mě populárním zpěvákem. Ten neodchází, ten zůstává, protože ho budou potřebovat“ vysvětloval s tím, že něčeho takového se nedočkal.