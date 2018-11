Ringo Čech: ČT nás zničila. Soukupa obdivuju, je vtipnej a šarmatní. A Miloš...

Ringo Čech má se státním vyznamenáním vlastní zkušenosti. Z rukou Zemana jej převzal už v roce 2015. Navzdory kritice ze všech stan je přesvědčený, že letos ocenění dostali „jenom slušný lidi“. Média se jej dokonce prý pokusila vyprovokovat, aby něco řekl o Michalu Davidovi.

„A já jsem to považoval za tak urážlivý, že jsem je poslal někam. Prostě to je… jak se furt zpochybňuje - odporný mi to bylo. Ale musím zopakovat, já měl takovou kliku na společnost, kterou Miloš tenkrát sestavil - Nedvěd, Štajdl, Neckář, prostě dokonalý,“ vysvětloval s tím, že on sám vyznamenání Davidovi přeje, prý si to zaslouží.

Zastavil se také u nedávných senátních a komunálních voleb. „Je to úplně k ničemu, na billboardech lhaní, lhaní a lhaní,“ postěžoval si s tím, že politici naslibují to či ono, i když jsou to „kraviny“, které nelze uskutečnit. Špatně hodnotí i sociální demokraty. „Miloš jim nabízel pomocnou ruku a oni ho ještě uráželi, místo toho, aby si sypali popel na hlavu a přiklonili se ke svému prezidentovi,“ postěžoval si Čech, podle kterého by měla strana podpořit platformu Zachraňme ČSSD. Jinak prý bude ještě hůř.

Sám Ringo Čech se vedl do sněmovnách voleb jako „superlídr“ Zemanovce. Ani on ale straně dobrý výsledek nepřinesl. „Já jsem do toho nechtěl jít. Dokonce kdyby mě Miloš osobně neřekl: Ringo, já tě prosím jako tvůj prezident ale i jako tvůj přítel, aby si za ně kandidoval - tak bych do toho nešel,“ přiznal s tím, že věděl, že to dopadne špatně. Přesto to prý chtěl zkusit.

Nakonec ještě pěl ódy na majitele televize Barrandova Jaromíra Soukupa. Je to prý zvláštní osoba, přesto se přiznal, že ho obdivuje. „On vzešel z ničeho. Je to člověk, kterej nekrad, Jeho majetek vznik jeho šikovností, jeho schopnostma. A je vtipnej, šarmantní a je zábavnej. Koupil si televizi, sakra, tak je jeho, ne? To je jak když si koupíš auto, tak se v něm budeš projíždět,“ narážel na fakt, že Soukup na Barrandově moderuje hned 10 pořadů.

„Je dobrej komentátor, lidi ho zvostouzej, jeho nepřátelé. On má pořád co říct, nazývá věci pravými jmény. Geniální tah byl ten Miloš, tam vždycky stoupne sledovanost. Ale dal mi šanci, vždyť mě žádná televize nechce…“ přiznal Ringo Čech s tím, že komici jeho generace nemají moc šancí.

„ČT nás úplně zničila, mimo Šípa,“ tvrdí a dodává, že bezvýznamní lidé se snaží jeho generaci odstavit. „Až dojde k dalšímu převratu, tak doufám, že budou v televizi jiný lidi a já budu moc dělat humor. Já to umím. Česká televize je moje televize, ne jejich,“ rozvášnil se Ringo Čech.