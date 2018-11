Nohavicu už neposlouchám! Bard se ohnul před papaláši. Osobnosti se naštvaly na písničkáře kvůli medaili od Putina

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Medaili si Nohavica převzal v Kremlu osobně. V děkovné řeči pronesené v ruštině zazpíval Nohavica část písně Bulata Okudžavy.

Řada politiků ale nemá pro Nohavicu pochopení. „Pravda a lež, zpíval kdysi Nohavica - co začal nadbíhat Okamurovi už to asi neplatí. Co by asi řekl Vysockij?“ poznamenal komunistický poslanec Jiří Dolejš. Nejde o politiku Putina, ale fasovat metály od nějakého zahraničního báťušky je podobně dekadentní jako přizvukovat našim xenofobům,“ vzkázal poslanec.

„Ani Bulat Okudžava ani Vysockij by si metál od Putina nevzali, pane Nohavico. Přestože si léta pobrukuju Vaše písně, pane Nohavico, Vaše rozhodnuti jet si do Moskvy pro prezidentský metál mne zklamalo,“ vzkázal zpěvákovi europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina.

To někdejší český premiér Mirek Topolánek poukázal na fotky, na kterých si Nohavica při předávání medaile potřásá s Putinem rukou. „U té fotky mám pocity. Asi takové, když někdo načapá ženu se sousedem Jirkou nebo pozná dceru v péčku,“ rýpnul si Topolánek.

„35 let poslouchám Jaromíra Nohavicu. Ode dneška už ne! S medailí z Kremlu to u mě definitivně prohrál. Zpěvák na straně moci, která nenávidí svobodomyslné lidi, to je konec umělce,.“ varuje právnička a politička Hana Marvanová.

Na její slova zareagoval i Jiří Dolejš. „Jeho písně včetně těch od cizích interpretu (Okudžava, Vysockij, Vian) ze světa nezmizí - jen zpěvák sám přestane být symbolem toho, kdo se neklaní papalášům,“ poznamenal komunista. „Když se bard ohne před papaláši, na tom nic k obdivu není ani pro komunistu - spíš naopak,“ dodal Dolejš.

„Nohavica převzetím Puškinovy ceny z rukou prezidenta Putina legitimizuje autoritářský režim, který likviduje své kritiky. Je smutné sledovat, že pro své vlastní potěšení z lesku Kremlu je ochoten takto aktivně pomáhat agresivní politice namířené proti lidské svobodě,“ okomentoval událost děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Břetislav Dančák, který je současně docentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.

„Agent komunistické tajné služby, který okupuje cizí území, předal medaili agentu komunistické tajné služby, který se rád fotí s náckem. Vemte si do rukou mávátka a volejte sláva! #darmodej #putin #nohavica #radjsemposlouchaljehopisne #kdyzsetalentacharakternedrzizaruce #zklamani,“ napsal na twitteru známý reportér Jan Tuna.

Další Nohavicu nezatratili úplně, přesto ale netají své zklamání. „Přesto nezavrhnu staré Nohavicovy písně, jako jsem nevyhodil staré Piťhovy či Cílkovy knihy. Nejsme jako oni,“ říká literární historik Martin C. Putna

„Jaromíra Nohavicu neposlouchám, ale musím se smát, kolik bojovníků za demokracii na něj plive, protože si převzal Puškinovu medaili v Rusku. Nějak jim asi uniklo, včetně madam Marvanové (dříve ODS), že stejnou medaili od stejného ruského prezidenta, dostal v roce 2007 Václav Klaus,“ rýpnul si do Novavicových kritiků Miroslav Sládek, republikán a zakladatel strany SPR-RSČ.