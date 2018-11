Kam putuje zabavené padělané oblečení? ČOI udělala šlechetnou věc

Pracovníci ústavů, kteří si dnes převzali zboží v pytlích, musí do tří měsíců odstranit z oblečení loga světoznámých firem jako Adidas a Jack Wolfskin. ČTK to řekl ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.

Dalších 93 kusů převezme příští týden výchovný ústav v Buškovicích. V historii západočeské ČOI jde o jeden z největších darů.

"Děláme to jednou až dvakrát do roka, záleží na záchytech a navíc musí být ukončeno správní řízení," uvedl Řezáč. Padělaného zboží na tržnicích podle něj ubývá. Zatímco na přelomu tisíciletí odváželi celníci i kamiony, nyní jde maximálně o 1000 a 2000 kusů.

"První padělané oblečení od ČOI jsme přebírali před více než 12 lety. Byli jsme jedni z prvních v republice," uvedl Jiří Padrnos z chlapeckého výchovného ústavu Pšov u Podbořan se 48 dětmi od 15 do 18 let a staršími. Ústav rozdělí 460 kusů padělků, z 95 procent jde o textil. "Hodně to pomáhá, jsou to velké úspory. Dostaneme třeba 200 bund, které bychom museli kupovat jednu v průměru za pětistovku," řekl.

"První várku jsme dostali loni. Máme tam i malé dětičky, bereme hlavně menší věci. Ušetří nám to peníze a můžeme za to koupit třeba postel," uvedl Zdeněk Šimek, ředitel dětského domova v Mašťově u Kadaně, který převzal pro 33 dětí 500 kusů oblečení. Padělaná loga odpárají zaměstnanci ústavu včetně ředitele a jeho rodiny. Odejmuté značky z oblečení kontroluje pak přímo v ústavech komise ČOI. Ústavy z Plzeňského a Karlovarského kraje se zatím na plzeňské ČOI o padělané zboží nehlásí.

Podle Řezáče jde na charitu asi pět procent zabaveného zboží. Zbylé padělky, například nosiče DVD a CD, hodinky, elektronika, ale také hodně prošité oblečení, z něhož nelze odstranit loga, se drtí v Mýtě u Rokycan a v Sulkově u Plzně. Zbytky oděvů se pak pálí v teplárně. Začátkem října zničili inspektoři v drtičce firmy Recyklo v Sulkově přes 13.600 padělků hodinek, řetízků, obrazů, opasků, obuvi, nosičů a elektroniky, kabelek, peněženek, batohů a nožů, vše v hodnotě originálu 21,6 milionu Kč.