Začnou padat výpovědi? Můžete skončit bez práce, varují odborníci. Nezaměstnanost je na absolutním dně

"Do zaměstnání se dostávají poslední čerství absolventi a zároveň stále probíhají sezonní práce. V následujících měsících by však míra nezaměstnanosti měla opět mírně vzrůst, nicméně na dlouhodobě přehřátém trhu práce to nic nezmění," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský.

I podle analytika České spořitelny Jiřího Polanského nezaměstnanost v říjnu zřejmě už dosáhla svého dna a bude v následujících měsících spíše stagnovat, a to i přes stále silnou poptávku firem po zaměstnancích.

"Poptávka po nových zaměstnancích zůstává ze strany firem i nadále velmi vysoká, o čemž svědčí historicky rekordní počet nabízených volných pracovních míst. To, že by však byla významnější část volných pracovních míst zaplněna ze současných nezaměstnaných, je však téměř nereálné," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Nedávno navíc upozornil, že ve světle zpomalení tempa růstu české ekonomiky se v poslední době častěji hovoří o tom, že se poptávka po nových zaměstnancích začíná ze strany zaměstnavatelů pozvolna snižovat.

Na malé podniky rychleji dopadá silný růst mezd v domácí ekonomice, který se promítá i do poklesu jejich ziskovosti, a tím pádem i do jejich nižší poptávky po nových zaměstnancích.

Pokles míry nezaměstnanosti o jednu nebo dvě desetiny procentního bodu nastává mezi zářím a říjnem podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy poměrně pravidelně každým rokem.

"Firmy dlouhodobě narážejí na nedostatek zaměstnanců a příliv absolventů na tom změnil jen málo. Nezaměstnanost je už tak nízko, že ji mnoho prostoru na další pokles nezbývá. Firmy tak musí své kapacity rozšiřovat zejména investicemi do výroby," uvedl už dříve ekonom Komerční banky Jakub Matějů.

Sezonní faktory podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška patrně stlačí podíl nezaměstnaných v říjnu a listopadu o desetinu procentního bodů, čímž dojde k zopakování historicky nejnižší červnové hodnoty.

"Dalšímu poklesu ale budou bránit přirozené limity. V prosinci pak dojde vlivem sezonních faktorů ke zvýšení nezaměstnanosti na 3,2 až 3,3 procenta, takže letošní rok zcela jistě skončí historicky nejnižší nezaměstnaností," uvedl.