Dusno kvůli Nohavicovi by se dalo krájet: Paní Langšádlová, pane Hrušínský, poslal bych vás do p*dele, naštval se známý umělec

„Myslím, že to, co rozpoutali někteří bojovníci za svobodu a demokracii v souvislosti s Puškinovou medailí pro Jarka Nohavicu, je esenciální příklad klauniády. Bezesporu prezident Ruska schvaluje laureáty té ceny, ale že by tím hodlal hybridně podrývat jiné země, to je přece spíš konstrukt z rodu hodně blbé sci-fi,“ ťuká si na čelo Slezáček.

O to ale podle něj nejde. „Jarek Nohavica dostal ocenění od prezidenta velké země za to, že několik desítek let popularizoval určitou část obrovského ruského literárního odkazu v zemi, kde sice není košer říkat negr, ale kde je označení rusák naprosto v pořádku, i když vyjadřuje v podstatě totéž, tedy idiocii a rasizmus autora. V tom ohledu odvedl Nohavica obrovský kus práce. Vysockého a Okudžavu objevila spousta Čechů právě kvůli němu,“ zdůraznil moderátor a muzikálový zpěvák, který před lety působil také jako mluvčí Strany práv občanů - Zemanovci (SPOZ).

Podle něj to je neoddiskutovatelný přínos ke sblížení národů. „A za to dostal básník Nohavica tu pitomou medaili, ne za to, že prodal Rusům Temelín. On totiž zpívá, nešéfuje ČEZu, víme. Stejně tak je blábol, který jsem se tady taky dočetl ve stylu „přání otcem myšlenky“, že by Okudžava a Vysocký v dnešním Rusku určitě seděli. Vysockého nezavřel ani Leonid Brežňev, mimochodem. Ale to je taky detail,“ uvádí Slezáček.

Ti, kteří kritizují Nohavicu, se podle něj pouze pokouší zviditelnit. „Medaile za Nohavicovu zásluhu na popularizaci ruského umění je jen záminka pro egoexhibice a ukázka toho, že se křiklouni úplně ztratili v lese. To už není pomalu ani sranda, a to je škoda. To je esenciální ukázka bolševizmu. Bolševik přece de facto není entita navázaná na levicovou ideologii blahé paměti. To je stav mysli, neschopnost pochopit, že svět není černobílý a vypadá o dost jinak z každého okna, neochota se z jiného okna podívat. V Ostravě se takovým lidem říká duševní lajdáci,“ vzkazuje Slezáček, který se sám v Ostravě narodil.

„Ne Nohavica, to vy byste určitě tleskali při otevíráni nových lágrů ve jménu dobra. Ony se totiž i ty předchozí otevíraly ve jménu něčího dobra a za potlesku úplně stejného typu lidí, jako jsou ti dnešní kádrováci. Nohavicova medaile je jen hůl na stejného psa furt dokola. Chyťte se za nosy, paní Langšádlová, pane Hrušínský, Hutko, Rejžku a další a další alegorické vozy. Poslal bych vás nevychovaně do p*dele, ale p*del je, zejména v některých případech, velmi hezká věc. Takže jděte do té druhé díry. Vlastně taky ne. Tu mám ještě raději. Vlastně ne, já nevím, kterou mám raději. Asi jak kdy. No to je jedno prostě. Jděte do háje,“ ostře vzkázal Nohavicovým kritikům.

Obyčejné lidi podle něj trápí úplně jiné problémy. „Svět stojí na hliněných nohách, vedou se války, jedni bohatnou, druzí chudnou, dělá se teplo, svobodné matky nemají na sunar, děti vycházejí ze školy pologramotné a vy si honíte triko v báru pohoršováním se nad nějakou medailí, protože jste si jistí, že vaše parta bude u takového projevu ryčet blahem a tleskat. Je suis Jarek Nohavica a kdokoliv další, komu mejete p*del bezobsažnými floskulemi jen a jen kvůli vlastním mindrákům, vy bando špatných klaunů,“ dodal Slezáček.