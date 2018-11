Kraus se naštval: Istanbulská úmluva a deklarace o migraci? Z našeho života dělají výchovný tábor

Kraus se pozastavil nad Istanbulskou úmluvou a Marakéšskou deklarací. „Istanbulská je proti násilí žen. Chraň pánbůh, že by měl něco pro násilí žen. Nemiluju nic véc než ženy – a nikdy jsem nemiloval. Ale máme zákony na to, že žádné násilí na ženách se v demokratické společnosti nemůže odehrávat. Považuji to za samozřejmost a každý, kdo se toho dopustí, je zločinec. Istanbulská úmluva jak jsem se dočetl, je od Rady Evropy, je to nadnárodní dohoda, že skutečně se nebudeme dopouštět násilí na ženách. Až mě to trošku uráží, jako by to doteď nestačilo. Máme zákon, který to nedovoluje,“ připomněl Kraus, který nechápe, proč by to měla upravovat ještě další dohoda.

Pak se pozastavil nad další kontroverzní deklaraci. „Marakéšská - to zase OSN navrhuje právo na migraci. Ale my máme zákon na to, kdo sem může přijít - jak, kdy, jaká má práva, když sem přijde, na co má nárok na co nemá a tak dále. A mě to troško znervózňuje, protože vznikají takové dohody a úmluvy a nadnárodní návrhy, které se jaksi dostanou nad stát,“ varuje před dopadem tohoto dokumentu moderátor.

Podepsání dohody je podle něj jen začátek. „A pak jistě vznikne komise pro dodržování této dohody, kam vstoupí, kdo bude chtít, a ten pak bude říkal, že stát tu dohodu nedodržuje. A dostane se tak trochu nad ten stát a bude nám říkal, tak máme zlepšit tohle. Bude to říkat státu, ač ho nikdo nevolil, nikdo ho nevybíral, nikdo neví, kdo to je. Čili nedělá to ve mně nijak dobrý pocit,“ přiznal Kraus.

Pak si ještě odskočil na jiné téma – zákaz prodeje o některých svátcích. „Já tam teď byl při posledních svátcích, miloval jsem být v obchodním domě v době svátku. Bylo to moje hobby – a vzali mi ho. Jakým právem? Mám pocit, že nám čím dál víc ubývá našich osobních svobod a že nám čím dál víc z našeho života a státu dělají výchovný tábor, kde rozhodují ti takzvaně nejlepší, ti takzvaně nejdobřejší. Ale já o to nestojím. Já chci svobodu a bezpečnost, opravdu nic víc,“ dodal Kraus.