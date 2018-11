Česko si připomnělo konec války zvoněním. Sirény nezazněly

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Rozeznění zvonů doporučila ve středu vláda na návrh ministerstva vnitra, uvedlo ministerstvo na twitteru. "V tom materiálu byly jenom zvony, v žádném případě sirény tam nebyly," řekla dnes ČTK Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl řekl ČTK, že připomínku konce první světové války zvoněním církev chystala i bez vládního doporučení.

Svatovítští zvoníci chtěli dnešním pietním zvoněním připomenout i zvoníky padlé v první světové válce a zhruba 10.000 zvonů zabraných a roztavených pro válečné účely, uvedl v tiskové zprávě hlavní zvoník svatovítské katedrály Tomáš Stařecký. Mnoho zvonů tak podle něj nemohlo konec války před sto lety oznámit. "Buď byly rekvírovány, nebo zničeny, nebo nebyl, kdo by na ně zvonil. Je tedy důstojné a potěšitelné, že v letošním roce se ve stejný čas rozezní zvony nejen v Evropě, ale doslova po celém světě," doplnil.

Zaoralová už předem uvedla, že hasiči sirény ve 13:30 na dvě minuty 20 sekund spouštět centrálně nebudou. "My žádný požadavek z Úřadu vlády nemáme, raději jsme to ještě v pátek ověřovali, a opravdu je to nějaký informační šum," doplnila.

Sirény s výjimkou pravidelných zkoušek, které připadají na poledne první středy v měsíci, znějí výjimečně. Z pietních důvodů je hasiči zatím naposledy po celé ČR spustili na 140 sekund v srpnu na památku tří českých vojáků padlých v Afghánistánu.

Sté výročí ukončení první světové války a Den válečných veteránů si dnes lidé v Česku připomněli na mnoha místech. Na pražském Vítkově se uskutečnil pietní akt za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), památku veteránů uctili například také v Brně. Na veterány a oběti války Češi vzpomínali také při bohoslužbách a veřejných shromážděních.

Jedenáctý listopad, kdy byla v roce 1918 uzavřena dohoda o příměří na západní frontě ve válce, která získala přídomek první až po vypuknutí druhé světové války, se postupem času stal připomínkou všech válečných veteránů. Jejich symbolem je květ vlčího máku, který si lidé připevňují na oblečení. V České republice se připomíná od roku 2001.