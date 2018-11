Česká společnost je rozdělená! A Zeman za to nemůže

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Politika je údajně obrazem společnosti a pokud se podíváme na politickou mapu ČR, máme jasno. Všude vládne jedna barva. Tedy kromě Prahy a několika velkých měst. Zatímco velká města volí liberály typu TOP 09 nebo strany, které jsou právě „cool“ typu Zelených nebo Pirátů, zbytek ČR často volí strany, o kterých se mnozí analytici domnívají, že jsou populistické. Praha a pražští komentátoři nechápou.

Proč liberálové nevítězí dejme tomu v Děčíně, Jihlavě nebo Varnsdorfu? V čem je problém? Pokud se někdy s městskými liberály do řeči, dozvíte se, že mnozí zcestovali thajský venkov, Tibet a Himálaje znají jako své boty a s batůžkem procestovali Ameriku. Ovšem pokud se jich zeptáte, zda navštívili dejme toho Havířov, Ostravu nebo Most, jejichž obyvatele dokáží šmahem odsoudit jako primitivy a často tyto sídla nenajdou ani na mapě, jen kroutí hlavou.

Lidé, kteří se rádi označují za elity, často neví, jak se žije několik kilometrů za Prahou nebo jejich velkým městem. Neví, jaký je rozdíl v kvalitě života a cestování, když jim každých pět minut jede tramvaj nebo metro. Neví a asi ani nechtějí vědět, jaké to je žít na vsi nebo i v menší obci, kde vidí autobus dvakrát denně. Ráno, kdy odveze lidi do práce, a večer, kdy je zase přiveze. Bez vlastního auta jste tu jako vězeň. A lékař? Pokud v obci ordinuje jedno odpoledne v týdnu je to pro ni velké štěstí a radost.

Jsou u nás obce bez obchodů, pošt ba i hospod, kde se dříve lidé setkávali. Zkuste takové lidi poučovat o liberálních hodnotách a volné ruce trhu. Ve větších městech se velké oblasti mění v sociálně vyloučená ghetta. Za jejich vznik nejsou zodpovědní místní politici jako ti celostátní a jejich uvolnění kontroly dávek na bydlení a sociálních dávek obecně. Městský liberál často odpoví, že jsou to primitivní předsudky a s chudými přeci musíme být solidární a tolerantní. Tím to pro něj končí. Zatím na žádné řešení - tedy až na všeobjímající toleranci či spíše ignoraci, nepřišli.

Často je i lidem z venkova vyčítána i nekulturnost. Podle jednoho z principálů voliči Zemana nechodí do divadla. Inu má samozřejmě pravdu. Pokud již se totiž nějaká zájezdní divadelní společnost na venkov vydá, nemá často kde hrát. Socialistické kulturáky, tolik vysmívané, jsou často totiž dávno zavřené. A pokud již se tam hraje, jsou to často jednoduché komedie. Velké umění se k něčemu jako výjezdní představení nepropůjčuje. A když není kam jít, co večer uděláte? Pustíte televizi. A máme tu předsudek o nekulturní mase vymyté komerční televizí.

Jsou zde ovšem i mýty, kterým o městských často věří ti mimoměstští. Platy například v Praze rostou do nebe, a i prodavačka v supermarketu má třeba v centru Prahy třikrát více než kolegyně na Kladně. Vše je lehčí, jednodušší a vše je blízko. Nikdo už však nevidí, jaký je na mnoho lidí vyvíjen tlak kvůli výkonům, o kolik je vyšší nájemné nebo necítí anonymitu a odcizení lidí při životě ve městě. Je však pravda, že díky jednoduššímu životu ve městě častěji lidé podporují liberály.

A toto nepochopení pro život těch druhých je to, co společnost rozděluje. Většina, především pražských voličů, je zděšena, když vidí výsledky voleb. Jak můžou ti nevzdělaní burani z venkova tyhle volit? Odpověď je nasnadě. Mnozí z těch, které města nevolí - v čele s prezidentem Zemanem, venkov a menší města objíždí. Když už nic, tak se alespoň ukáží a vyslechnou je. A to je přesně to, co ti lidé chtějí. Dokud u nás město alespoň trochu nepochopí život na venkově a nepokusí se jej zlepšit, nikdy nenastane ani základní konsensus.