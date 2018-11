Jan Hrušínský se zlobí: Lidé na mě pokřikují, plivou a útočí. Prý se mám do smrti stydět

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Tak jsem si o Dušičkách vzpomněl, jak o tátovi bolševici v sedmdesátých létech psali, že je nepřítel lidu, snažili se ho v tehdejším tisku dehonestovat a lhali o něm ze všech sil. Poškozovali,“ zavzpomínal na svém facebookovém profilu herec Jan Hrušínský na svého otce Rudolfa.

Podle něj je to zvláštní shoda okolností. „O mně teď podobně hystericky píší téměř denně proruské Parlamentní listy senátora Valenty. Jen za poslední dobu asi 60 štvavých článků s mým jménem v titulku. Žádný rozhovor jsem jim několik let neposkytl. A píší jak zběsilí,“ zlobí se umělec, který se netají svou kritikou prezidenta Miloše Zemana.

A přesně mu vadí? „Např. tam nějaký trouba napsal titulek “Voliči Zemana do divadla nechodí, vypálil Jan Hrušínský.” To jsem nikdy a nikde takto neřekl. Přesto na mě díky tomu různí lidé pokřikují, plivou a útočí, a dělají to, co se jim tím lživým titulkem nařídilo. Poškozují,“ postěžoval si divadelní principál.

Hrušínský v rozhovoru pro Aktuálně.cz na dotaz, zda neškodí svému divadlu tím, že odrazujete diváky, kteří jsou příznivci Zemana, Babiše nebo Okamury, doslova řekl: „Do divadel chodí v České republice asi pět procent obyvatelstva. A předpokládám, a teď se nechci nikoho dotknout, že mají určitou úroveň danou vzděláním nebo rodinnou výchovou. Nemyslím, že právě ti jsou většinově z elektorátu Miloše Zemana. Na Jezerce je často plno. Spíš bych si tipnul, že naše divadlo někdo zlikviduje. Ale ani za takovou cenu bych se nechtěl vzdát svobody říkat, co si myslím.“

Kritikou Hrušínský nešetří ani na účet zpěváka skladatel a frontmana skupiny Žlutý pes Ondřeje Hejmy, který si 28. října převzal t rukou prezidenta Zemana státní vyznamenání. „Nedávno vyznamenaný estébák Ondřej Hejma dokonce několikrát opakoval, že bych se měl do smrti stydět. Za co, pane Hejmo? Za titulek, který jsem nenapsal ani neřekl? Být Hejmou, tak se stydím, to ano. Žijeme v divném světě, že?“ podivuje se Hrušínský.