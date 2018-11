Syn Karla Svobody se pustil do Babiše: Na tiskové konferenci o zdraví svých dětí lhal

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Když premiér Andrej Babiš mluvil o zdraví svých dětí z prvního manželství, zmínil mimo jiné skladatele Karla Svobodu, který podle něj trpěl bipolární poruchou. Jenže pak se ozval skladatelův syn, podle kterého si český premiér vymýšlí.

„Moje dcera Adriana má dvacet let bipolární poruchu a pokud někdo neví co to je, tak ať si vzpomene na Karla Svobodu. Zpochybňovat zdravotní stav mých dětí mohou jen bezcitní fanatici,“ uvedl na tiskové konferenci v Itálii Babiš, když reagoval na reportáž o údajném únosu svého syna.

Svobodův syn ale vysvětluje, že to vůbec není pravda. „Škoda že Andrej nevzal tátu taky na Krym... tyvole to je fakt silnej WTF moment. Táta žádnou bipolární poruchu neměl!“ uvedl v reakci na Babišova slova Petr Klein Svoboda.

Pak přidal ostrou kritiku premiéra a jeho chování. „Kdo je bezcitný ať soudí lid. A kdo lže a nemá záklopku, ať mluví z Palerma. Když on dokáže bez podkladů říct tohle, já mohu říct, že kdo neví, co znamená mafián, ať si vzpomene na Andreje Babiše. Nevím proč to lejno hází na nás, měl by si ho strčit zpátky do p*dele,“ naštval se syn Karla Svobody.