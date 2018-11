"Únosce" Protopopov: O Babiše mladšího jsem se staral jako o bratra. On neví, že je nemocný

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Petr Protopopov údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. Ppremiérův syn měl být ukrýván v Jaltě a Sevastopolu, kam ho údajně dopravil Rus Protopopov. Tohle obvinění ale muž naprosto odmítá. Protopopov v rozhovoru pro deník Právo tvrdí, že se schizofrenie u Babiše mladšího objevila v červenci 2015. Poté se dostal na psychiatrii, kde měla službu Protopopova manželka Dita. A když premiér hledal pro syna opatrovníka, Rus se prý rozhodl, že to zkusí.

„Šlo vlastně o podporu, o dohled nad Andym a o trávení společného času. Nebylo to zdravotního rázu, ale spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den. Dělal jsem práci, řekněme, asistenta. První čtyři měsíce jsem tu práci dělal z vlastního přesvědčení. Do Agrofertu jsem nastoupil na pozici řidiče až od ledna 2016,“ popisuje Protopopov s tím, že první měsíce trávil s Babišem mladším zadarmo, protože tehdy ještě měl svou firmu.

Za to, že spolu s Andreje mladším společně dělali kurýry, prý peníze později dostával. „Pokud jde o mzdu, tak samozřejmě že to nebyl 20tisícový plat uklízečky. Zabralo mi to hodně času, ale pan Babiš mě platil slušně. Že by to ale bylo přes sto tisíc, tak to ne,“ prozradil muž, který podle svých slov Babiše mladšího bere jako nevlastního bratra.

Protopopov také tvrdí, že si syn českého premiéra vůbec neuvědomuje, že je nemocný. „Spoustě lidem říká, že mu nic není, že je všechno v pořádku a že za všechno můžou policajti. To jsem si vyslechl xkrát. Navíc ten psychický stav u takto nemocného člověka se mění a kolísá. Měl světlé chvilky, pak zase slabé chvilky,“ popisuje údajný únosce .

Společně prý mimo Evropskou unii vycestovali už v roce 2016, kdy se vydali do Kaliningradu. Když přišlo obvinění v kauze Čapí hnízdo a následný tlak novinářů, chtěl Protopopov odjet někam, kde bude klid a kde by jeho svěřenec přišel na jiné myšlenky. „Jistě víte, že nejsem Čech, takže z mého pohledu to není žádné anektované území, ale součást Ruska stejně jako Kaliningrad. A proč do Ruska? No, víte, jinak než rusky a česky se prostě nedomluvím,“ vysvětloval Protopopov, proč skončili na Krymu.

Kvůli vízům se tak museli vrátili zpět do České republiky. „Pobyli jsme tu pár dní, zažádali o tříměsíční vízum a letěli jsme zpátky někdy začátkem listopadu 2017," říká pro Právo. „V Jaltě jsme si pronajali obrovský byt s výhledem na moře. Na Krymu se Andy navíc seznámil se slečnou a klapalo jim to spolu. A protože už na tom byl zase psychicky lépe, tak jsem si řekl dobře, potřebuju se chvíli věnovat i vlastní rodině, tak jsem ho nechal na Krymu pod dohledem té slečny a odletěl do Česka,“ tvrdí muž.

Babiš mladší nakonec onu dívku prý navštívil i u ní doma na Ukrajině. „Andy ve své špatné chvilce napsal do Kriminalistického ústavu e-mail, že jsem ho na Ukrajinu unesl. Takže zatímco já jsem seděl v Bartolomějské na výslechu, on byl v Krivém Rogu se svou přítelkyní,“ tvrdí Protopopov, který podle svých slov po tom všem pro Babiše na Ukrajinu zajel a z Kyjeva s ním odletěl do Vídně.

„Z Vídně jsme zase jeli do Bratislavy, navštívili maminku a ta poslala fotku policistům, na které Andy drží noviny. Tehdy jsem mu také vysvětlil, v čem je problém a z čeho mě policie viní, a žádal jsem ho, aby jel do Prahy a vysvětlil to. To ale razantně odmítl, zamkl se v pokoji a strašně vyváděl. Tak mně nezbylo nic jiného než odcestovat do Prahy samotnému," tvrdí muž s tím, že to bylo naposledy, co Babiše mladšího viděl. Bylo to 13. ledna 2018.

Do Švýcarska se prý následně Babiš dostal na vlastní pěst, protože to tam už znal. „ Odtamtud se ozval mamince, která pak za ním přijela,“ tvrdí Rus. Babiš mladší v reportáži také uvedl, že se Protopopova bojí. „Upřímně mě to mrzí. Dva a půl roku jsem mu věnoval svůj čas a stálo mě to spoustu nervů. Ale nezlobím se na něj, protože vím, že je nemocný. Xkrát jsem si vyslechl, že zabije mě, že zabije tátu, že zabije sebe,“ tvrdí Protopopov. „Jsem teď v situaci, kdy jsme já a moje rodina vláčeni médii, je příšerná. Ale Andymu to nemám za zlé, protože vím, že ta nemoc je děsivá,“ dodává s tím, že o cestě do Ruska a na Krym věděla celá rodina Babiše mladšího včetně jeho matky, kterou po cestě vždy navštívili v Bratislavě.

Babišův syn pro Seznam Zprávy uvedl, že jeho otec chtěl, aby kvůli trestní kauze zmizel z Česka. Tvrdí také, že podepisoval nějaké dokumenty k Čapímu hnízdu, ale prý nevěděl, co podepisuje. V minulosti se údajně kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO. Její posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Babiš mladší také tvrdí, že se Protopopova bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle předchozích zpráv oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství.