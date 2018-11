Tento muž vyhodil kytice od Babiše a Zemana do koše. Co si to dovoluje? Ať táhne odkud přišel, naštval se exministr

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kytice od Babiše či Zemana skočila v koši, čin zachytily i kamery novinářů. „Jsme tady za skupiny Kaputin a Rebelové, které tady bojují za demokracii, a myslíme si, že je neslučitelné, aby tady lidé jako Andrej Babiš nebo Tomio Okamura položili věnce u památníku 17. listopadu, protože tohle má být symbolem naší demokracie a tito pánové se podle pravidel demokracie nechovají. My tedy jejich věnce symbolicky odstraníme,“ řekl holohlavý muž, který následně i s další ženou kytice vyhodil.

Oním mužem je podle snímků z místa Otakar van Gemund, zkušený demonstrant, který už se mnohokrát na veřejných akcích vystupoval. Po boku Marka Hilšera se například v roce 2014 přímo při tiskové konferenci vlády svlékl do půl těla. Oba drželi vlajku Evropské unie a NATO a nápisy na těle protestovali proti postupu Ruska vůči Ukrajině. Van Gemund pochází z Nizozemska a v České republice žije už 25 let, živí se jako překladatel.

Otakar van Gemund (aktivista) | foto: Facebook Otakara van Gemunda

Aktivistická skupina Kaputin dlouhodobě vystupuje proti Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi, ale také ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Členové skupiny včetně Otakara van Gemunda se dostali do hledáčku policie, když před několika lety nebyli vpuštěni do prostoru Albertova, protože měli transparenty proti Miloši Zemanovi.

Ženou, která mu asistovala, má být Vladěnka Klikarová, která se hlásí k aktivistické skupině Rebelové. I tato skupina se negativně vymezuje vůči Zemanovi a Babišovi.

Reakce politiků na vyhození kytic jsou rozporuplné

Část opozičních politiků gesto chápe a považuje ho za důkaz nespokojenosti lidí. Další ale postup demonstrantů tvrdě kritizují. Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) vyhození květin označila za primitivismus, lidovecký poslanec Marian Jurečka za zhovadilost, podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka to bylo neuctivé a neslušné.

Případem vyhozených květin se zabývá policie, která bude od majitelů zjišťovat, zda chtějí nahradit škodu.

Velmi ostře na čin van Gemunda zareagoval také někdejší ministr vnitra ve Fischerově a Rusnokově vládě Martin Pecina. „Jestli je toto skutečně cizinec, měla by cizinecká policie zkontrolovat legálnost jeho pobytu u nás. Když sem někdo přijde, měl by tady pracovat a ne dělat binec na ulicích a vyhazovat věnce našeho prezidenta. Co si to dovoluje? Ať táhne odkud přišel. Nebo ať zkusí zajet do USA a vyhodit věnec u nějakého jejich památného místa. Uvidíme jak pofičí zpět na Ukrajinu. Majdan ať si dělá v Kyjevě, idiot...“ vzkázal Pecina.