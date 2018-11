Strašně to smrdí. Do kauzy Babiše mladšího se vložil psychiatr, jeho slova jsou alarmující

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Andrej Babiš mladší obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu.

Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Babiš také dodal, že Andrej Babiš mladší a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili.

„Teď chvilku vážně. Ta situace je opravdu strašně blbá. Za posledních dní jsem slyšel tolik jasných názorů, jak to s tou schizofrenií bylo, že bych pár řádek napsal i já,“ začíná svůj příspěvek psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor.

Podle jeho slov se samozřejmě dá vyrobit falešný posudek. „A třeba ani ne tak falešný, mám před sebou extrémně vystresovaného člověka, některé rysy jen o něco zdůrazním, jinde něco opomenu, a mám dostatečně závažnou diagnosu a omluvenku od soudu,“ vysvětluje expert

Klade se také otázku, zda se dá „vyrobit" psychiatrický pacient. „Technicky si to dovedu představit, přivezou mi pacienta do služby, dva dny s ním budu sám, za tu dobu stihnu vytvořit kvalitní dokumentaci dokazující závažnou akutně probíhající psychotickou poruchu. V zájmu pacienta nasadím tak vysokou dávku medikace, že je rád, že chodí, a když ho v pondělí převezmou kolegové, tak sice už halucinace ani zjevné bludy nemá, ale to díky medikaci. A zjevně pořád nespolupracuje a je zcela bez náhledu,“ popisuje, jak by se ve mohlo semlít.

Jenže i tak vidí v celé kauze několik problematických momentů. „Strašně to smrdí. Dělám - li na někoho posudek, nevezmu pak od něj práci. Neudělám nic, co by mohlo vypadat jako střet zájmů,“ uvedl s odkazem na psychiatričku Ditu Protopopovou, jejíž posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Lékařka potom za ANO kandidovala v obvodu Praha 8 v komunálních volbách. Od loňského prosince zároveň pracovala na ministerstvu zdravotnictví.

„AB jr. je na první ataku schizofrenie skutečně hodně starej, což neznamená, že se to nemůže stát. Nedovedu si představit, že schizofrenní pacient ve stavu tak vážném, že není schopen vypovídat u soudu, naváže známost s neznámou dívkou na prázdninách. Ale možné to je,“ uznává Rektor.

„Nejhorší je, že si dovedu představit úplně všechny scénáře. Že AB jr. má skutečně schizofrenii, čí jinou psychotickou poruchu a jeho výroky o únosu jsou jen projevem dekompensace poruchy. Dovedu si představit, že někdo ten jeho stav trošku přikrášlil, aby ho dostal od soudu. A dovedu si představit, že z něj někdo vyrobil psychiatrického pacienta, aby se zbavil nepohodlného svědka,“ nastiňuje možnosti psychiatr.

O něčem takovém prý ale ani nechce uvažovat. „Samozřejmě že totalitní režimy zavírají do blázinců nepohodlné osoby a Rusko v tom má nemalou praxi, ale ač nejsme svatí, tak k naše profese se bez jasné etiky dělat nedá,“ dodává lékař.