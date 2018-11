Prezident Zeman pokřtil knihu Lánská obora v proměnách času

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Zeman byl v Bělověžském pralese v květnu. Polský prales se dostal do povědomí kvůli sporům o těžbu dřeva v této chráněné oblasti. "Bylo to jedno z nejhlubších zklamání mého života," řekl Zeman. Les je sice rozlehlý, ale stromy popsal jako "tenké kmínky", které podle něj nejsou starší než 50 let. Naproti tomu stromy v Lánech mu jako památníky starých časů připomínají Kouzelný les z knih J. R. R. Tolkiena.

Připomněl také, že zatímco v Bělověžském pralese žije "pár zubrů", v lánské oboře jsou stáda jelení, daňčí, mufloní a černé zvěře. V minulosti mediálně sledovaným obyvatelem obory, je jelen Standa přivezený na jaře ze šumavské Kvildy poté, co v návštěvnickém centru napadl muže.

Podle ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka musel první měsíc strávit v karanténě a absolvovat různá vyšetření. "Pro jelena Standu byl příchod ze Šumavy do Lán příchodem do ráje. Z několikahektarové obůrky přijel do 3000hektarové obory. Ze smrkového lesa do listnatého s množstvím hlubokých roklin a luhů, kde je spousta vodních ploch," popsal Balák ČTK.

S ostatními zvířaty se podle Baláka seznamuje sám, správa do socializace nezasahuje. "Začíná tím, že chodí sám. Pak si najde nějaké mladší jeleny. Jeleni mimo období říje chodí jenom spolu," dodal.

Mediální pozornosti se v minulosti dostalo i samotné Lesní správě Lány. Ředitel Balák je obviněný v kauze manipulace s veřejnými zakázkami. V říjnu psal deník Mladá fronta dnes o nevýhodném prodeji vytěženého kamene firmě, který z něj potom opravovala v oboře cesty. Prezidentská kancelář se s deníkem chce kvůli článku soudit.

Lesní správa Lány se podle svého webu stará o téměř 5800 hektarů pozemků, které patří České republice. Drtivou většinu tvoří lesy, součástí je také známá Lánská obora. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.