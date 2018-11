Známá herečka promluvila: Vedení země připomíná totalitu. Zeman a Babiš...

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Demonstrace mám přímo u nosu. Pokud jsem nehrála, tak jsem se těch aktuálních účastnila,“ říká matka zpěváka a herce Davida Krause a herce a divadelního režiséra Adama Krause.

Krausová také v souvislosti s výročím sametové revoluce připomněla zásadní roli herců během převratu. Dnes je to prý ale jiné. „Myslím, že současná politická situace je dramatická pro každého, i pro herce. Ale neřekla bych, že nám politické proslovy jdou, a nepokládám za ideální, aby se proslovů herci účastnili,“ myslí si.

A i když se zatím poslední demonstrace na Václavském náměstí, která byla namířena proti vládě Andreje Babiše a hlavě státu Miloši Zemanovi, zúčastnit nemohla kvůli práci, sama je současnou situací znepokojena. „Vracela jsem se domů, až když bylo po všem. Potěšilo mě, jaký dav se na Václavském náměstí sešel. Jen to zatím bohužel nedopadlo na úrodnou půdu,“ posteskla si Krausová.

„Uvidíme, co se z toho vykrystalizuje. Přála bych si, aby to dobře dopadlo pro lidi a abychom se zbavili bezmoci v současném bludném kruhu. Nelíbí se mně, jak se k celé kauze Andreje Babiše staví pan prezident a to, že je zcela neprůstřelná,“ popsala herečka.

Ocenila také snahu mladých lidí být aktivní a zajímat se o politiku, podle ní je takový přístup důležitá. Přesto přiznala, že současnost vnímá ne právě radostně. „Je smutné, že se situace vrací zpět. Politika a vedení země mně připomíná totalitu. Lidé, když se chtějí projevit, začínají být opatrní,“ upozornila na nálady ve společnosti.

Pak se ještě jednou vrátila k demonstracím. „Je tam spousta policistů, sice se rozpačitě usmívají, ale na situaci to nic nemění. Svoboda slova existuje, ale lidé jsou daleko opatrnější, než by mohli být,“ dodala Krausová.