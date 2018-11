Praha se opět prohne. Za vánoční osvětlení zaplatí miliony

— Autor: ČTK

Praha se pomalu halí do sváteční výzdoby, hlavní město letos stejně jako loni za vánoční osvětlení v ulicích zaplatí 1,8 milionu korun. Městské části za výzdobu zaplatí většinou od 200.000 do 300.000 korun. Nejvíce zaplatí Praha 8, která počítá s náklady 1,5 milionu na výzdobu a předvánoční program. Vyplývá to z ankety ČTK mezi radnicemi a magistrátem.