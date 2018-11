Známý novinář se naštval: Žádám Babiše, aby si své potíže neřešil tím, že bude lhát o mně a mé práci

V Istanbulu se do obytné čtvrti,zřítil vrtulník armády, zahynuli čtyři vojáci

Babiš se minulý týden pustil do investigativního reportéra Janka Kroupy, který podle něj dostal do vězení současnou eurokomisařku Věru Jourovou. Navíc tvrdil, že její dceru dostal do psychiatrické léčebny.

„Tak si představte, že jsem dal rozhovor Radiožurnálu. A jednu větu, kde mluvím o jejich novináři Janku Kroupovi, jak dostal nevinnou Věru Jourovou do vězení a její dceru na psychiatrii, tu Radiožurnál neodvysílal. Prostě ji vystřihli,“ zlobil se na sociálních sítích Babiš. O rozhovoru se zmínil i v pátek v Poslanecké sněmovně, kde si v řeči před hlasováním o nedůvěře vládě opět stěžoval na vystřiženou část rozhovoru

„Ani jedno není pravda. Jakkoli je mi líto obou dam, nepřeji vazbu ani psychiatrické nesnáze nikomu. Nemohu však dále trpět opakovanou lež,“ uvedl v prohlášení novinář, který se vůči slovům premiéra důrazně ohradil.

Rozhodl se proto přidat fakta a některá data. „Policie zatýká skupinu, kterou podezírá z vydírání a manipulace s dotacemi 10. 10. 2006. Ve skupině je mimo jiné starosta Budišova Péťa a Zdeněk Doležel. Policie hledá Věru Jourovou, ta je ale v zahraničí. Zatýká výhradně na základě svých zjištění, TV NOVA ani já jsme žádné dokumenty, nahrávky ani svědectví v té době policii nepředali. Případ dozoruje státní zástupce, o vazbách rozhoduje soudce. Mě se nikdo na nic neptal ani se mnou nekonzultoval,“ vysvětluje Kroupa.

O den později podle NOVA odvysílala reportáž Hráči, jejímž autorem je právě Kroupa. „Dlouhá je cca 40 minut a zhruba 4 minuty se týkají účasti Věry Jourové. Nemluvím o ní já, ale skupina v čele se starostou Péťou. Paní Jourová jako náměstkyně měla na starosti onu ovlivňovanou dotaci. Později sama ovlivňování potvrdí. Prý plnila pokyn svého šéfa Jiřího Paroubka. Její advokát Karel Brückler k tomu tehdy říkal: 'Paní Jourová dostala pokyn od svého nadřízeného (ministra Paroubka – pozn. red.), aby projektu Bono Publico poskytla pomoc. Víc ale říkat nemohu,' uvedl,“ cituje novinář, co zaznělo v reportáži.

Novinář zdůrazňuje, že stejně jako na roli Věry Jourové poukazoval na velmi podivnou roli Michala Pohanky (ČSSD) a dalších. „13. 10. 2006 se Věra Jourová vrací ze zahraničí a policie ji zadržuje na letišti, na základě důkazů a příkazů z 10. 10. 2006, tedy stejných jako u zbytku zadržených. Připomínám, že v té chvíli policie a státní zastupitelství od nás nemá žádný důkaz ani materiál. Postupuje na základě vlastních zjištění a samozřejmě bez konzultace se mnou,“ zdůrazňuje novinář, který aktuálně působí v Českém rozhlase.

Teprve až pak pak prý podle něj policie chtěla po novinářích jejich záznamy. „Pokud si pamatuji správně, teprve v týdnu od 16.-20. 10. 2006 policie žádá TV NOVA o vydání záznamu skryté kamery. Mohlo to být ale i později. Za reportáží si stojím a prosím každého, kdo se k ní chce vyjadřovat, ať se na ni nejprve podívá. Žádám premiéra Andreje Babiše, aby si své potíže neřešil třeba tím, že bude lhát o mně a mé práci,“ vzkázal Kroupa premiérovi,