Známý zpěvák spustil: Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou… A Veselovský jen zíral s otevřenou pusou

Ruppert si postěžoval, že dnes je pro gentlemany špatná doba. „I čelní představitelé našeho státu se ve veřejném prostoru i v médiích vyjadřují velmi obhrouble, což podle mě není úplně v pořádku,“ postěžoval si hned na úvod Ruppert.

„Nechceme někomu přikazovat, co si má myslet a koho volit,“ říká zpěvák, podle kterého se jeho funky skupina pokouší na vše reagovat s humorem. Přesto se na novém albu Monkey Business objevila skladba, ve které zaznívají výroky předlistopadových komunistů a vedle nich i slova současného prezidenta a premiéra. „Je to máš pohled na věc,“ vysvětluje Ruppert.

„Když se bavíme o veřejném prostoru a politice, vadí mi lhaní, vadí mi přezírání, vadí mi, když někdo neuznává názor toho druhého. Vadí mi, kdy se někdo nechová úplně demokraticky, když si například ústavu upravuje podle svého. Ale zároveň jsem demokrat a jestliže si většina lidí zvolí tak, jak zvolila, tak to holt jako demokrat musím přijmout,“ uvedl v rozhovoru pro DVTV zpěvák.

Skupina Monkey Business také už dříve uvedla, že nebude vystupovat na akcích, které sponzorují firmy premiéra Andreje Babiše. „To byla hodně moje iniciativa. Cítili jsme to tak všichni v kapele, ne všichni by ale tuhle zprávu dávali do světa,“ vysvětlil s tím, že kapela už Babiše bojkotovala delší dobu. Pak ale Ruppertovi napsal písničkář Tomáš Klus, aby ho v této iniciativě podpořil. A tak to udělal.

„S tímhle člověkem nechci mít nic společného. Kromě toho, že bych s ním nešel na pivo, ani nechci hrát na akcích, které on nějakým způsobem podporuje a sponzoruje. A to se týká i jeho mediálního domu,“ upřesnil hudebník. Moderátor Martin Veselovský se jej také ptal na kostýmy s obrázky parazitů, mezi kterými je možné najít i hlavy premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Podle Rupperta tyto oblečky mluví samy za sebe a není třeba k nim nic dodávat.

„Osobně si myslím, že Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou…“ řekl Ruppert, který schválně svá slova vyslovil do sklenice s vodou, aby mu nebylo rozumět. Tím Veselovskému vzal řeč a navíc ho pořádně rozesmál. „Ježiš, co to je?“ divil se moderátor. „A víte, kdo mě nejvíc štve v České republice? ...“ opět zabublal do sklenice Ruppert. Veselovský pak podruhé kvůli smíchu musel hlavu skrýt do dlaní.