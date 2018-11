Projevů antisemitismu je v Česku méně než jinde v Evropě

— Autor: ČTK

Projevy antisemitismu v České republice jsou dlouhodobě spíše v menší míře, než je tomu v některých dalších evropských zemích. V rozhovoru s ČTK to řekl tajemník Federace židovských obcí (FŽO) Tomáš Kraus. Fyzických útoků FŽO eviduje minimum, více nenávistných projevů je na internetu. Připravuje se definice antisemitismu, kterou by měl v podobě usnesení přijmout Parlament a jež by měla například usnadnit posuzování takových případů policií či soudy. FŽO se dnes připojuje ke křesťanské iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro jejich víru.