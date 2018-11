Češi se poprvé připojili k celosvětové iniciativě Červená středa, centrem Prahy prošel průvod

Statistici zveřejnili vývoj populace do roku 2100. A pro Čechy to nevypadá moc dobře

Věřící se sešli v pražském Karolinu na křesťansko-židovské modlitbě, kterou vedl kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a rabín Ron Hoffberg. Poté s červenými svíčkami obešli kostel sv. Havla, staroměstský kostel sv. Mikuláše a Staronovou synagogu. "Duchovně se tak propojíme s křesťany a pronásledovanými v celém světě," zahájil průvod biskup Václav Malý.

Průvod se u každé z církevních budov zastavil a lidé se pomodlili. Připomněli si například pronásledování křesťanů v Sýrii nebo tisíciletou převážně tragickou historii Židů v Praze. Před Staronovou synagogu na závěr položili červené lampičky a svíčky.

Podle údajů katolické charitativní organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need), které na svém webu zveřejnila Česká biskupská konference, žije 61 procent lidí v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu. Ve 38 státech pak organizace zjistila vážná porušení základního práva na svobodu vyznání. Náboženské menšiny jsou v těchto zemích kvůli svému přesvědčení vážně diskriminovány či dokonce otevřeně pronásledovány. Toto pronásledování může končit i smrtí.