Hodně zajímavá podívaná. Kraus se opět naváží do politiků, poslal jim důrazný vzkaz

Kraus se na úvod rozhodl svěřit se svým receptem, jak získávat informace. „Víte, jak to dneska je, všude sociální sítě, noviny, weby a tak dále. A já jsem objevil svoji metodu, která se mi zdá ideální – já například sleduji politiky na facebooku. Když je nějaká kauza, tak se dívám, co na to říká ta druhá strana facebooku. To nám dřív zprostředkovávaly noviny, dneska už to moc nedělají, takže si to dělám sám,“ vysvětloval moderátor.

K těmto příspěvkům prý ale přistupuje kriticky. „On se nikdo moc hanět nebude a tak se dívám kriticky na to, co uvádí. On tam třeba uvede nějaká data, fakta a já si je jdu ověřit jinam. A pokud ta zpráva už pro mě má mít nějaký význam nebo hodnotu, tak si to takhle postupně ověřuju,“ radí Čechům.

„Říkal jsem si, že to je pro politiky vlastně ideální. Jednak tam můžou dát svoje nedezinterpretované informace, můžou tam mít vazbu s voliči a voliči jim tam mohou někdy napsat něco slušného – bylo by to fajn. Na druhou stranu mu můžou říct: Není pravda, co jste tady psal, protože jsem to ověřoval,“ vychvaloval výhody přímé komunikace s politiky.

„Už dneska je to hodně zajímavá podívaná, protože polovina politiků tam dává fotky jen když dávají věnce nebo sbírají věnce. A nebo když někde vystupují nebo nastupují. Já bych jim poradil, že nic lepšího než facebook na styk s voliči není. A pokud to neumí, nechtějí, nebo tam bože nedej nemají co dát, jejich chyba...“ dodal s úsměvem Kraus.