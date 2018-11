Jak bojovat s plasty? Podle Čechů by lahve měly být zálohované

— Autor: ČTK

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že plastové lahve by měly být zálohované. Šest z deseti Čechů by při nákupu upřednostnilo potravinu bez obalu, vlastní obaly si do obchodu alespoň občas nosí čtvrtina respondentů. Plastové lahve třídí téměř 90 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG o nákupních zvyklostech v ČR.