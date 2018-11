Čech dostal 50 milionů na uprchlíky. Dozvěděl se to Ovčáček a ztropil pěknou scénu

Co může nájemce změnit v nájemním bytě?

Frankl si z grantu vytvoří zhruba osmi či desetičlenný mezinárodní tým, který bude zkoumat problematiku uprchlíků ve 20. století v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Československu a Jugoslávii.

V rámci studia se chce zaměřit na čtyři časově vymezené okruhy: první světová válka a bezprostředně poválečné období, konec 30. let, uprchlíci v době studené války a uprchlíci v 90. letech.

Výstupem grantu by měla být především řada textových materiálů, řekl serveru aktualne.cz: "Na závěr bych rád předložil knihu, předpokládám, že ji napíšu anglicky, která by měla být zásadnější prací. Kromě toho samozřejmě vznikne množství publikací a studií, budeme organizovat tematické konference a workshopy, rádi bychom to téma zviditelnili nejen mezinárodně, ale i v historiografiích těch zemí."

‪To se ale nelíbí mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi, který tvrdí, že jde o plýtvání penězi. "50 milionů vyhodit za tisíce slov na téma, že máme přijímat muslimské migranty? Za takové peníze by se mohla poskytnout masivní pomoc třeba syrským dětem!" naštval se mluvčí.