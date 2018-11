VIDEO: Těžkej Pokondr zveřejnil novou píseň, Andreji Babišovi se rozhodne líbit nebude

Pokondr na YouTube zveřejnil videoklip s názvem Schízy 2018. V předělávce hitu Easy od skupiny Faith No More se velmi nevybíravě navážejí do českého premiéra kvůli kauze Čapí hnízdo a především kvůli dění kolem jeho syna Andreje Babiše mladšího. Na písni se kromě Pokorného a Ondráčka podílel také Ondřej Ládek známý spíše pod pseudonymem Xindl X.

„Můj fotr řek, že je to schizofrénie. Copak já jsem ňákej magor? Dřív jsem lítal vytuněným tryskáčem .A teď mám nervů plnej lavor. Je to hnůůůj,“ zpívá se v první sloce skladby. „Já mám schízy. A nechtěl jsem hnízdo Čapí. Včíl mám schízy a táta ego čiperný,“ zpívá se také v písni.

Těžkej Pokondr - Schízy 2018 | zdroj: YouTube

V klipu se pak objeví například fotka Andreje Babiše v tričku s nápisem „Nejlepší táta na světě“ či koláž, na které premiér kouká zpoza mříží. Kromě toho video doplňuje celá řada koláží a vtipů na téma Andrej Babiš mladší na Krymu i fotky Babiše mladšího na Krymu, které zveřejnil premiér na svém facebooku.

Moderátorské duo Pokorný-Ondráček v minulosti působilo na Frekvenci 1. Po sedmi letech ale na stanici,skončili, protože jim jejich nadřízený Miroslav Škoda nedovolil pozvat si do pořadu Jaroslava Kmentu, který měl mluvit o knize Boss Babiš. To moderátoři označili za cenzuru.

Text písně "Schízy":

Intro

Babiš: ...můj syn je schizofrénik!!!

Můj fotr řek, že je to schizofrénie

Copak já jsem ňákej magor

Dřív jsem lítal vytuněným tryskáčem

A teď mám nervů plnej lavor

Je to hnůůůj...

Já mám schízy

A nechtěl jsem hnízdo Čapí

Včíl mám schízy

A táta ego čiperný

Já vím, že jsem v háji

Fakt v háji

Tak polykám prášků fůru

Furt ňákej sajrajt

Nenacházím klid

Chci klít

Jó

Kujva

Mám schízy

Ač dříve jsem bejval bourák

Včíl mám stíhy

A už jen ve Švajcu kňourám

Babiš: Nikdy neodstupím, nikdy!!!

Text: Roman Ondráček, Miloš Pokorný, Ondřej Ládek (Xindl X)