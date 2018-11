Vašut se zastal Zemana: Že nás táhne na východ? Nejsme trakař na kolečkách. Ale pak přitvrdil

Vašut patřil k těm, kteří před první přímou volbou v roce 2012 podpořili Miloše Zemana. Jenže o pět let později už to neudělal. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětloval, proč na Zemana změnil názor.

„Myslím si, že nemá zapotřebí používat.. Ten jeho slovní projev je myslím zbytečný a jeho jistá zabejčilost v mnoha problémech... Sám je přece autorem rčení, že jenom blbec nemění svoje názory. Takže si myslím, že by je měl také změnit,“ nadhodil herec.

Změnit by podle něj měl například způsob komunikace s médii. „I když vím, že je to leckdy těžké, sám s nimi mám ty nejhorší zkušenosti, tak v jeho pozici je třeba zachovávat jisté dekorum,“ vysvětloval Vašut s tím, že třeba tohle se mu na Zemanovi nelíbí.

Oceňuje naopak to, že si Zeman podle jeho slov „nenechá foukat do polívky ani zleva, ani zprava“. „A hysterie, že táhne Česko republiku někam na východ, to mi přijde úplně nesmyslné,“ směje se herec. „Tohle není žádný trakař na kolečkách. To se nikam odtáhnout nedá.

Když se jej moderátorka zeptala, zda jej Zemanovo přátelení se s čínským prezidentem a tamním režimem nechává v klidu, odpověděl: „A jeho přátelení se s Izraelem?“ Podle něj to tak dělají všichni světoví lídři včetně Zemana. „Že se přitom vyjadřuje nediplomaticky, to je druhá věc. Já souhlasím s tím, že Miloš Zeman je agent. Agent sám sebe.“

Vašut v roce 2012 tvrdil, že Zeman je nejmenší zlo. A to mu prý dokonce řekl i do očí, „Jste pro mě nejmenší zlo. Určitě byste nebyl moje první volba. Stačí vám, to?“ prozradil herec, co Zemanovi řekl při osobním setkání. A Zeman mu prý odpověděl, že to je legitimní důvod. Dnes prý ale herec nevidí nikoho, komu by svou důvěru tímto způsobem dal.

Českou politickou scénu popsal jedním slovem - tragédie. „Celé je to pro mě tragédie. Nekoukatelné, otřesné projevy, fanatismus, neumírněnost ani jedné ze stran. To je prostě.. to je hrůza,“ postěžoval si herec. „Jsou to špatní herci, technokrati, Jsou to obchodníci s mocí.“