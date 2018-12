Zpráva o zločinech cizinců? Jde o systematický útok na pověst Vietnamců, zuří mluvčí česko-vietnamské společnosti

NCOZ se své zprávě varovala mimo jiné před zločiny Vietnamců v Česku. Podle centrály v uplynulých letech značně vzrostla kriminalita spojená se získáváním víz a legalizací pobytu pro Vietnamce. Zájemci o vízum podle zprávy musí složit 220.000 až 400.000 korun. "Této trestné činnosti také nahrává neobvykle vstřícná imigrační politika ČR, jejíž účinek byl posílen prohlášením vietnamské diaspory za národnostní menšinu, což značně usnadňuje páchání výše popsané trestné činnosti pod pláštěm institutu spojování rodin," tvrdí zpráva.

NCOZ také uvedla, že vietnamský zločin, který se v ČR zaměřuje především na daňové podvody, obchod s drogami a praní špinavých peněz, se neustále snaží zdokonalovat svou orientaci v českém právu. Dokáže prý také také dekonspirovat prostředky, které vůči němu používá policie, což "ve spojení s mnohdy téměř neomezenými finančními možnostmi při uplácení státních úředníků" komplikuje odhalování a prokazování trestných činů.

Proti těmto tvrzením se v prohlášení pro EuroZprávy.cz důrazně ohradil čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. „Protestuji proti paušalizaci zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na všechny Vietnamce žijící u nás. Již 15 let se ze všech cizinců u nás narodí nejvíce dětí právě Vietnamcům a jejich děti výborně studují na našich i zahraničních školách, včetně vysokých škol,“ zdůrazňuje Winter.

Poukazuje třeba na to, že ročně se u nás narodí přes 700 dětí vietnamským a česko-vietnamským rodinám. „A to by opravdu pouze z účelových sňatků nebylo možné. Znám mnoho česko-vietnamských i vietnamských rodin, které milují Českou republiku a nepáchají žádnou trestnou činnost,“ uvádí zástupce Česko-vietnamské společnosti.

Paušalizovat kriminalitu jednotlivců k celkovému počtu česko-vietnamských manželství podle něj není správné. „Mnoho dospělých dětí Vietnamců, které mají české občanství, často nabádají jejich rodiče,aby si pro manželství našli Vietnamce nebo Vietnamku a tak si někteří najdou svoji životní lásku ve Vietnamu. Znám i rodilé Čechy, kteří se při návštěvě Vietnamu zamilovali a dnes mají u nás velmi šťastná manželství,“ vysvětluje, jak to v praxi chodí.

Uvádí také že Vietnamci se dobře integrují a už v roce 2013 byli uznáni za národnostní menšinu. Vietnamci podle ně také finančně a materiálně pomáhali například lidem v záplavami postižených oblastech a často se zapojijí do charitativních akcí. „Vietnamské restaurace obohatily náš gastronomický trh. Jak dokazují zveřejněné průzkumy velmi vzrůstá oblíbenost Vietnamců u veřejnosti a lidé prokazatelně mají více rádi Vietnamce než Ukrajince, Rusy nebo Němce. A to zřejmě někomu vadí. Ano, najdou se i mezi Vietnamci pachatelé trestných činů, kteří jsou za ně po zásluze soudy potrestáni, ale není nikdy možné kriminalitu jednotlivců veřejně paušalizovat na celou vietnamskou komunitu, na všechny Vietnamce zde žijící,“ tvrdí Winter.

Poukazuje na to, že to není poprvé, kdy je vietnamská komunita v ČR terčem útoku. „Po paušálním pomlouvání všech Vietnamců i Vietnamu poslancem Lubomírem Zaorálkem v Parlamentu, po paušálním potrestání všech Vietnamců mající zájem u nás legálně pracovat vládním zákazem vydávání pracovních víz pro Vietnamce na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka a nyní po paušalizaci obsahu zprávy NCOZ u veřejnosti mám dojem, že již jde o systematický útok na pověst Vietnamců žijících u nás. Proti paušálnímu obviňování Vietnamců a zejména česko-vietnamských manželství důrazně protestuji!“ dodal Winter v prohlášení pro EuroZprávy.cz.