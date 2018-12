ČT v průšvihu? RRTV prověřuje pořad Newsroom, poskytoval prý zavádějící informace

Řítí se eurozóna do problémů?

Petr Štěpánek patřil k těm, kteří kandidovali do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Navrhlo jej hnutí ANO. Když ale šéf hnutí a premiér Andrej Babiš řekl, že ho nepodpoří, stáhl Štěpánek, který už členem RRTV v minulosti byl. svou nominaci.

Proti Štěpánkově nominaci navíc protestovaly asi dvě stovky lidí, jeho osobou se zabývala i Česká televize, konkrétně pořad Newsroom. Podle kandidáta do RRTV šlo o štvanici. A prsem ukazuje právě na veřejnoprávní médium, které Štěpánek často kritizuje.,

V kauze teď došlo k dalšímu vývoji. „Rada pro vysílání zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení zákona, neboť ČT o mně odvysílala nepravdivé, respektive zavádějící informace. Jinými slovy: Ve snaze poškodit mě lhali redaktoři České televize, až se jim od huby prášilo,“ oznámil Štěpánek.

Přidal také konkrétní citace z tiskové zprávy RRTV. „Rada… rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize… řízení o přestupku…, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Newsroom ČT24…, kdy moderátorka tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pronesla výrok „No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem“,“ píše se ve zprávě

RRTV poukázala na to, že se jednalo o výroky komentátorů z března 2003, tedy z doby bezprostředně poté, co byla stanovena částka za prohranou arbitráž.

„Byly zcela ignorovány skutečnosti týkající se dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR ze dne 28. 1. 2005), čímž mohli diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda RRTV. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ varuje RRTV.