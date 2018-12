Kauza Linky 112 hýbe Českem. Lež, lež, lež, TV Prima obelhává a podvádí diváky, zuří záchranáři

— Autor: -lkn / EuroZprávy.cz

Kauza pořadu Linka 112 z produkce televize Prima, na kterou jako první v Česku upozornil server EuroZprávy.cz, narůstá do obřích rozměrů. Členové záchranné služby i hasiči se od pořadu distancovali a uvedli, že zobrazované situace jsou nereálné. Televize Prima se v reakci pro EuroZprávy.cz snažila celou věc vysvětlit a uvedla, že jde o nedorozumění. To ale pobouřilo jak záchranáře, tak i policisty, a do celé věci se nově vložila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.