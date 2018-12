Poprask kvůli StarDance: Češi chtějí vyhazov moderátorů, na internetu vypuklo šílenství

Ta při vyhlašování výsledků uvedla, že přečte jméno dvojice, která postupuje. Následně začala slovy "Veronika", načež Veronika Arichteva zajásala radostí.

Druhou dvojici, u níž se rozhodovalo o postupu, ale tvořila také Veronika, avšak Lálová. A ta okamžitě nasadila zklamaný a smutný výraz.

Kostková přečetla celá jména, tedy Veronika Lálová a David Svoboda. To bylo jméno dvojice, která postupovala dále. Na parketu to ale vypadalo jinak. Arichteva slavila a Lálova byla na dně. Několik dlouhých sekund trvalo, než všem došlo, co se vlastně stalo a kdo tedy finálně postupuje.

Diváci se ale domnívají, že vina za zmatek je na straně Kostkové. "Je to jen soutěž, ale Kostková to posrala. V takové důležité chvíli, navíc když tam má dvě Veroniky a vždycky přeci ty páry uvádějí jménem té celebrity a ne profesionálního tanečníka, tak to se jí opravdu hodně nepovedlo," uvedla jedna z diskutujících na sociální síti.

"Paní to možná napsala zbytečně tvrdě, ale s obsahem souhlasím. Bylo mi Veroniky hrozně líto, jak se napřed radovala a pak o to větší zklamání. Že mají na konci dvě Veroniky věděli půl hodiny, tak se nad tím mohli zamyslet," uvedla další. Někteří diskutující dokonce žádají, aby byla Kostková kvůli tomu vyhozena.

"Musím říct, že pokud byl záměr režie s čachry jmen, tak se to nepovedlo," dodala další. "Kostková se měla alespoň omluvit, že měla říct nejdříve jeho jméno, když už tam jsou Veroniky dvě. Akorát trapas, a ještě se tomu blbě směje. Bylo mi jich líto, jak se radovali a najednou nic z toho," napsala jiná diskutující.

"Kostková už by toho měla nechat je umělá a nepřirozená.Pan Eben je očividně starý člověk,který se pokouší marně o rádoby intelektuální humor,ale výsledek je převážně jeden velký trapas!" přidal se mužský zástupce diskutujících.

"Takže Lálová už je celebrita a uvádí se na prvním místě, to se ti nepovedlo Terezko! Vždy to bylo, hvězdy, které tančí se uvádějí na prvním místě - tedy Veronika Arichteva a Michal Necpál a David Svoboda a Veronika Lálová!!!" dodala další. "To bylo fakt hnusný. Kdo vymyslel ze se to vyhlasi takhle, at si dá facku. Zkazil to oběma párům," přidala se další diskutující.

Lidé také obraceli svůj hněv proti Ebenovi. Ten totiž v průběhu pořadu vyzval fanoušky, aby krotili svůj vztek na sociálních sítích. To se ale diskutujícím ani za mák nelíbí. A dali mu to jasně najevo.

"Já bych velice ocenila, kdyby Marek Eben nekecal do toho, jak máme komentovat soutěžící. Jakože pouze pozitivně. Jestli někdo tančí jako mátoha, tak si to taky dovolím napsat, od toho ta diskuse tady je....Nebo má pan Eben pocit, že musíme jet v "emerickým" způsobu a být všichni strašně "hááááápppy"....??? Řekla bych, že tam snad účinkující šli dobrovolně a za slušné love, takže rádi nějakou tu kritiku skousnou...nebo se snad pletu?" napsala jedna z rozlícených diskutujících.