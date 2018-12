Poště a zásilkovým službám chybí lidé. Zjišťovali jsme, kdy objednat balík, aby přišel do Vánoc

Nová brexitová dohoda? Jean-Claude Juncker do Londýna poslal důrazný vzkaz

Předvánoční provoz začal pro Českou poštu na přelomu září a října. „Od 1. září uzavřela Česká pošta doposud 4 tisíce nových pracovních dohod,“ řekl serveru EuroZprávy.cz její tiskový mluvčí Matyáš Vitík s tím, že část nových pracovníků ještě nezačala pracovat. Pošta by přitom ráda měla až 5000 brigádníků.

„Zatím se nám však brigádníky daří získat,“ dodal Vitík s vědomím, že současná nízká nezaměstnanost představuje problém pro celé odvětví. Hodinová odměna pro ně se za dva roky zvedla o 60 korun na 170 korun.

Do optimálního stavu chybí zaměstnanci i PPL, která má největší problémy v Praze a jejím okolí. „Proto se nyní do provozu zapojují i desítky našich administrativních pracovníků,“ uvedl pro EuroZprávy.cz generální ředitel Petr Chvátal.

Brigádníky nadále nabírá i Zásilkovna, nejde prý ale o žádná velká čísla. „Aktuální boom související s předvánočním obdobím zvládáme bez problémů,“ hodnotí pro EuroZprávy.cz výkonný ředitel společnosti Ondřej Žák.

Na podzim otevřela Zásilkovna dvě nová distribuční centra v Plzni a Teplicích, díky čemuž zvládá současný nápor. „Rozdíl v počtu přepravených zásilek v předvánočním čase a zbylém období roku je kolem 300-400 %, tedy 3-4x více zásilek,“ připomíná Žák.

Česká pošta se pohybuje jen na dvojnásobku běžného denního průměru, který činí 150 tisíc poslaných balíků. „V absolutní špičce předpokládáme pokoření hranice 350 tisíc podaných balíků denně,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Vitík.

V celkových číslech tak své konkurenty překonává, Zásilkovna očekává, že v tomto týdnu překoná hranici 170 tisíc zásilek denně. „PPL zpracovává přibližně ¾ objemu v porovnání s Českou poštou,“ vyčísluje její generální ředitel.

Zásilkovna a Česká pošta garantují dodání vánočních dárků do Štědrého dne do 18. prosince. „Pokud někdo podá balík po tomto datu, uděláme samozřejmě maximum, abychom jej doručili do 24. prosince,“ konstatuje Matyáš Vitík.

Ondřej Žák potvrzuje, že i jeho podřízení vyvinou v tomto směru maximální úsilí. „Doporučujeme klientům, aby si zkontrolovali, zda je zboží skladem a zda jej může eshop okamžitě expedovat,“ dodává pro EuroZprávy.cz výkonný ředitel Zásilkovny.

PPL doporučuje, aby lidé objednávali vánoční dárky nejpozději 17. prosince. „Stížnosti bohužel jsou a rostou úměrně s počtem doručovaných balíků. Je však naší maximální snahou, aby jich bylo co nejméně,“ konstatuje generální ředitel Chvátal a dodává, že i zásilky po tomto datu podání s 90% pravděpodobností stihnou dodat jejich adresátům.