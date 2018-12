Pětina dospělých Čechů pečuje o důchodce a nemocné, ukázal průzkum

— Autor: ČTK

Zhruba pětina dospělých Čechů nyní alespoň občas pomáhá svým stárnoucím a nemocným členům rodiny s domácností a dalšími denními aktivitami. Intenzivně a dlouhodobě to dělá přibližně 22 procent z nich, tedy asi 400.000 lidí. Někteří kvůli tomu mají problémy s prací. Nemají přitom dost informací o tom, jakých sociálních služeb by mohly využít. Ukázal to průzkum Fondu dalšího vzdělávání ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho výsledky dnes na konferenci o podpoře pečujících a seniorů novinářům představila analytička fondu Nicol Staňková.