Soukup tentokrát přestřelil? Ve svém pořadu sprostě vynadal novinářům do kr*ténů

Soukup je znám svými výpady proti České televizi. Zatím naposledy zaútočil na ČT kvůli maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Ten poskytl rozhovor Soukupově stanici Barrandov, veřejnoprávní televizi ale odmítl. Soukup to zdůvodnil tím, že ČT vysílá „tendenční zpravodajství“. Dodal, že kdyby se na Kavčích horách nechovali jako pštrosi a nestrkali hlavu do písku, Orbán by tam přišel.

ČT si pak podle něj místo Orbána pozvala „sluníčkářskou aktivistku Kateřinu Turečkovou“, která prý řekla přesně top, co ČT potřebovala slyšet – tedy že Orbán je diktátor a tyran a že volby byly zmanipulované. Soukup dokumentaristku napadl kvůli tomu,. Že je jí jen 25 let a že tedy nemá žádné zkušenosti.

Ve svém pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa jmenovitě ale také zaútočil na některé novináře veřejnoprávní televize. „Já okamžitě chci, aby pořad Newsroom a ta Frierdichová rozebrali, proč Česká televize nepozvala do pořadu jako expertku na Maďarsko někoho jinýho, než naprosto podivnou, neerudovanou, sluníčkářskou nevzdělanou aktivistku, která neumí maďarsky a žila tam rok v Budapešti,“ spustil Soukup a rozhořčeně u toho máchal rukama.

V pořadu se nebál ani použít vulgarity. Nejprve poslal bývalého bulvárního novináře a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného do prd*le, pak napadl podobným způsobem i novináře ČT Luboše Rosího. „Luboši Rosí, ty blb*e, ty kluku jeden ušatej, tohle je pro tebe sólokapr jako kráva. Kr*téne!“ vzkázal mu.

K jeho výpadům se na sociálních sítích i pořad Newsroom, který Rosí moderuje. „Ředitel TV Barrandov byl toho večera poněkud neklidný...“ píše se na oficiálním facebookovém profilu pořadu.