Zájem o charitu roste. Lidé posílají dary, mnozí vyráží i do terénu

„Loni nám individuální dárci přispěli téměř 110 miliony korun a letos to zase bude o několik milionů víc,“ říká Urban. Člověk v tísni získává prostředky i od zahraničních institucí, namátkou třeba od Světové Banky, OSN či britské nebo americké vlády.

Deset let existence letos oslavil charitativní e-shop Skutečný dárek, koupit zde lze např. kozy pro farmáře v nejchudších zemích světa, ale i doučování pro děti v České republice. V loňském roce zprostředkovali Češi jeho prostřednictvím pomoc v hodnotě téměř 17 milionů korun. „Zdá se, že znovu překročíme rekord, už ted lidé nakoupili o 40 procent více než loni,“ doufá Tomáš Urban.

ADRA má poměrně stabilní počet dárců, podle jejích zástupců navíc roste spíš v závislosti na charitativních kampaních, nejen díky rostoucí průměrné mzdě. „Spíše to vnímáme tak, že pokud by nerostla, počet dárců se sníží, protože první položkou, kterou by mohli ušetřit, jsou právě dary,“ říká pro EuroZprávy.cz vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu ADRY Karolina Emanuelová.

Za negativní faktor naopak označuje současný pohled na neziskové organizace, který se v posledních letech stal i vděčným politickým tématem. „Negativní obraz, který je v poslední době utvářen, má dopad na ochotu lidí přispívat,“ konstatuje Emanuelová. Roste naopak zájem o dobrovolnickou pomoc, ať už u jednotlivců nebo v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.

Člověk v tísni se v nadcházejícím roce plánuje věnovat tuzemským problémům. Za jeden z nejpalčivějších problémů považuje exekuce, které se u nás týkají zhruba 800 tisíc lidí.

„Máme bohužel unikátní systém, který tu nadosmrti zadlužil lidi za často naprosto směšné stokorunové a tisícikorunové pohledávky,“ říká Tomáš Urban z Člověka v tísni a dodává: „Je to obrovský problém, který většina politiků přehlíží.“ Proto se chce organizace věnovat právě lidem, kteří se topí v dluzích.

I ADRA se věnuje pomoci v České republice, pokračuje zde v projektu podpory dobrovolnictví. Své úsilí však směřuje i do rozvojových projektů v zahraničí: nemocnice v africké Keni či podpory vzdělávání dětí v Bangladéši. „Pomoc v humanitární oblasti záleží samozřejmě na konkrétní situaci a humanitárních potřebách,“ dodává Karolina Emanuelová.