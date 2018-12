Statisíce Čechů v ohrožení? V případě války Praha zachrání jen půl milionu lidí

— Autor: ČTK

V 741 funkčních stálých úkrytech, ochranných systémech metra a v tunelu pod Strahovem by našlo útočiště v případě války celkem 492.000 lidí, což je zhruba 40 procent Pražanů. Dalším by posloužily improvizované úkryty například v bytových domech. Vyplývá to z materiálu výboru pro bezpečnost pražského zastupitelstva. Plán ukrytí obyvatelstva je součástí havarijního plánu hlavního města.