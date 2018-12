Byznys a žádné duchovno! U Jílkové se vášnivě diskutovalo o vánočních svátcích a došlo i na slzy

Moderátorka Jílkové se zeptala ateisty Vaňka, proč jsou podle jeho názoru Vánoce bez duchovní podstaty, a proč je považuje za jednu velkou lež. Ten jí odpověděl, že proti nim jako takovým nebrojí, protože pro malé děti mají své určité kouzlo. Pro nás ale mnohdy znamenají nervy a stres. Z církevních řad jsou na vánoční svátky celkem dva úhly pohledu. Jednak oslava narození židovského buřiče, kterého Římané pověsili na hřebík, a druhak očekávání příchodu dávno zemřelého člověka. Své argumenty podložil Vaněk citacemi biblických pasáží.

Na jeho slova reagoval vikář Balík, který řekl, že Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista, podobně jako když slavíme narozeniny. Lidé, kteří přijali Boha, jsou přesvědčení, že se Ježíš narodil, zemřel, a vstal z mrtvých, díky čemuž je stále s námi. Historik Vondruška vysvětlil, že lidé mají informace o osobnostech starověku zprostředkované, a že je dnes třeba věřit pouze historickým pramenům. Musíme vycházet z toho, že si naši předkové nevymýšleli. Ono je jedno, jestli Kristu vstal z mrtvých, či nikoliv, neboť on sám je symbolem naší civilizace. Ačkoliv tomu tak často není, stále jsou pro nás křesťanské hodnoty "pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí" důležité. A to samé platí i o Vánocích.

Jílková mu do toho skočila a zeptala se ho na to, co vlastně Vánocům předcházelo, neboť Vondruška tvrdí, že se původně jednalo o svátky slunovratu. Lidé tedy slavili příchod konce roku už před narozením jezulátka 25. prosince, ve chlévě. Vondruška vysvětlil, že se zpočátku jednalo o oslavy adventu, a že si církev možná kvůli ambicím šířit svůj vliv možná přivlastnila původně pohanské tradice. To byla jeho odpověď, proč se tedy Ježíš narodil zrovna v prosinci.

Katolička Krivoňáková se ohradila, že narození Krista je dokázané v Bibli, a že je na 100 % důležité zachovávat duchovno. Ona a i ostatní věřící vnímají Vánoce jako křesťanský svátek. Krivoňáková se vymezila vůči současnému trendu, kdy podléháme reklamám a obchodníkům namísto, abychom ctili vánoční svátky, které symbolizují příchod Krista. Lidé by je neměli prožívat ve stresu a lítání po obchodech. Člověku už je z toho špatně. Firmy zneužívají Boha pro svůj byznys.

K tomu se vyjádřil ekonom Kovanda, který přiznal, že čas adventu je skutečně zcela nejvýnosnější. Češi jsou schopní utratit za Vánoce až 11 tisíc korun, což je ale dobře, protože hlavní silou naší ekonomiky je spotřeba. Krivoňákové vysvětlil, že nikdo nikomu nedrží revolver u hlavy, a nenutí jej nakupovat. Existují také lidé 4 %, kteří vůbec neslaví Vánoce "Naštěstí není trestné neslavit Vánoce," dodal Kovanda.

Psycholog Klimeš řekl, že díky svému angažmá v sociální oblasti, zná spoustu lidí, kteří mají deset, a více exekucí. Lidé neumějí zacházet s penězi. "Je to stejné jako dát alkohol dvouletému dítěti," řekl Klimeš. Jílková řekla, že i to je dílo reklam, které nabízejí o Vánocích lidem "výhodné" půjčky. Kovanda ale nesouhlasil a řekl, že se lidé zadlužují tak jako tak. Jílková jej přerušila a řekla, že během vánočních svátků stoupne o 20-30 % zájem o půjčky.

Balík vysvětlil, že lidé jsou příliš konzumní, a že by Vánoce měly být o rodině a dětech. Ať mají lidé takříkajíc bohaté rodinné vztahy, i když nemají tučné konto. "Dárky pod stromečkem nemusí být bohaté," dokončil Balík. Vondruška s tím souhlasil, protože původně byli lidé vyzýváni, aby se nezadlužovali, neboť lichva byla hřích. Lidé pracovali celý rok na polích, dostávali peníze, ale vedli je k tomu, aby s nimi zacházeli dobře. Klimeš také řekl, že se o slunovratu, kdy je nejhorší počasí, konzumovalo, zatímco před Vánoci se šetřilo, aby nedošly zásoby.

Jílková dala prostor lidem z publika. Voldřich, kterému předala mikrofon, se zeptal Balíka, proč Židé považují Ježíše za satana. Ten odpověděl, že pro křesťany je Kristus mesiáš, kdežto Židé jej považují za jednoho z proroků, který neuspěl. Pak následně vysvětlil, že je protestant, a že u nich přijímají tělo Páně a pijí jeho krev z kalichu. Následně byla položená otázka, proč to tak nedělají i katolíci. Když se jej Jílková zeptala, proč neslaví Vánoce, odpověděl Voldřich, že je sám. Do debaty se dostalo také téma propagování potřeby být s rodinou, které může osamělé lidi traumatizovat. Voldřich řekl, že mu to nevadí.

Klimeš vysvětlil problémy rozvedených rodičů, kdy matka a otec slaví jindy. Sám má zkušenosti s mužem, který brečel, protože nemohl být s dětmi na Štědrý den. Dříve bylo zcela běžné, že si společnost o Vánocích všímala lidí, kteří jsou sami - single, vdovy, vdovci, rozvedení,... Takoví jedinci by měli být přizváni do rodin, kde to funguje. Tento fakt potvrdil i muž z publika, který řekl, že se téměř 50 % manželství rozvádí, a že děti z velké části tráví Vánoce pouze s matkou.

Jílková předala mikrofon Fedorkové z publika, která řekla, že v jejím případě tomu tak není. Řešit se pak začalo porozvodové uspořádání péče o děti. Pán z publika by podporoval, kdyby se rodiče střídají. Klimeš by tento problém vyřešil tím, že by se Vánoce slavily pohromadě. Rozvedení by alespoň jednou ročně měli zakopat válečnou sekeru. Fedorková pak následně vysvětlila, že má problém s placením alimentů, což je nejvíce znát při nákupu vánočních dárků. "Některé ženy nedostávají alimenty celé roky. Jak mají pak s tím partnerem navázat kontakt?," zeptala se Fedorková.

Mluvilo se ještě o postavení žen, na jejichž bedrech leží domácí práce - pečení cukroví, úklid a příprava kapra. Také se zmínilo, že se děti ve škole mezi sebou porovnávají podle toho, kdo co dostal k Vánocům. Jílková řekla, že diskuze končí, a že další vysílání bude, až v lednu. Tématem bude rozdělení Československa. Kdo na koho doplácel? Bylo osamostatnění ČR a SR prospěšné?