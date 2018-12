Kdo vyhraje StarDance? Bookmakeři mají favorita, je zde ale nevyzpytatelná proměnná...

"Podle všech logických kritérií by se vítězem měl stát Jiří Dvořák, který si získal uznání u poroty, stejně tak má širokou fanouškovskou základnu. Na druhou stranu, v soutěži se udržela nevyzpytatelná proměnná Pavla Tomicová. Těžko odhadovat, kam až jsou ji diváci schopni dotlačit," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Co se týče zájmu sázkařů, StarDance podle něj v kategorii, do které spadají ještě například Miss nebo Zlatý Slavík, jasně dominuje. Fortuna eviduje také nejvyšší výhru, která letos při StarDance padla. Jeden sázkař dal 100.000 korun na to, že v daném kole vypadne Richard Genzer. Při kurzu 9:1 vyhrál téměř milion.

"Dvořák byl naším favoritem od samého začátku. Když jsme v polovině srpna vypisovali první kurzy, byl jeho kurz 3,7:1 z celé soutěže nejnižší. Jediný, kdo by ho mohl ještě ohrozit, je herečka Pavla Tomicová. U té totiž zafungoval stejný efekt jako před časem u Lukáše Pavláska. Ten sice na parketu nepodával zrovna oslnivé výkony, nicméně diváci kladně hodnotili jeho přístup," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková. První kolo soutěže se konalo v polovině října.

Podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy si na Jiřího Dvořáka vsadily tři pětiny sázkařů. Na výhru Tomicové šla zhruba čtvrtina tiketů, na olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobodu 15 procent.

Ve Fortuně se dají uzavírat i speciální sázky. Například na to, že David Svoboda s taneční partnerkou Veronikou Lálovou uzavřou do konce příštího roku sňatek, je vypsán kurz 20:1. Richard Genzer v roli porotce při příštím ročníku má kurz 85:1. Lze si vsadit i na to, kdo se příštího ročníku zúčastní. Největším favoritem je herec a hudebník Václav Kopta (7:1), který měl soutěžit už letos, ale kvůli zranění přenechal místo Genzerovi. Někdejší biatlonistka Gabriela Koukalová má kurz 13:1. Naopak nejvyšší kurzy bookmakeři vypsali na účast prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka (500:1) nebo bývalého premiéra Jiřího Paroubka (600:1).

Dosavadní díly letošní řady zábavné soutěže StarDance sledovalo v průměru 1,45 milionu diváků, což je 36 procent všech lidí u televize. Je to o 120.000 diváků méně, než byl průměr finále předchozí řady v roce 2016. Vyplývá to z údajů České televize.

Sledovanost jednotlivých dílů letošní řady postupně narůstala. První, ještě nesoutěžní díl zaznamenal 1,3 milionu diváků, rozhodnutí z posledního dílu minulou sobotu vidělo 1,64 milionu lidí.

V sobotním finále se utkají páry herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, Veronika Lálová a olympionik David Svoboda a herečka Pavla Tomicová s Markem Dědíkem. "Princip bodování bude ve finále stejný, jako v běžných kolech, tedy body poroty plus hlasy diváků. Porota bude zítra večer bodově hodnotit latinu, standard a freestyle, poté pouze slovně ohodnotí nejlepší tanec páru v soutěži," uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková.

Průměrná sledovanost finále předchozího ročníku v roce 2016 byla 1,57 milionu, o rok dříve se dívalo 1,83 milionu lidí, tedy 44 procent těch, co byli u obrazovek. V roce 2013 to bylo 1,69 milionu diváků.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo poprvé v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i ČT. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva miliony diváků. Od té doby zájem o show klesl. Dosud poslední osmou řadu vyhrála dvojice Zdeněk Piškula a Veronika Lálová.