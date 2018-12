Hrušínský si zanadával: Voliči hnutí ANO! Děkujeme vám! Kvůli vám je tady kalamita

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Hrušínský sleduje situaci nejen v Česku, ale i v zahraničí. Vyjádřil se například k demonstracím žlutých vest ve Francii, konkrétně k informaci, že v organizování protestů mohou mít prsty Rusové. „Žluté vesty vyvolávají válku v ulicích Paříže? Ničí město i majetek, štvou Francouze proti vládě a EU,“ zlobil se herec.

V té souvislosti připomněl dění na východě Ukrajiny. „Pamatujete, jak Rusové přepadli východ Ukrajiny a předstírali, že neví, kdo jsou ti zelení mužíci s ruskými zbraněmi na dovolené v Doněcku a na Krymu? Koukám, že pěkně zežloutli, h*jzlové...“ zanadával si.

Kromě toho si postěžoval i na situaci v Česku, konkrétně na situaci na D1. „Voliči hnutí ANO! Děkujeme vám!“ posteskl si nad fotkami z D1. Ty zachycují kolony, ve kterých auta stojí v létě i v zimě. Narážel tak na fakt, že ministerstvo dopravy řídí zástupce ANO Dan Ťok.

„Ještě že nás neřídí nemehla! Dovedete si představit, jak by muselo být hrozné, kdyby nás řídila nemehla?! Kalamitu v ČR nezpůsobuje zima, ani pár centimetrů sněhu. Je tady díky vám už pět let. Každý den. Prostě jste nám to udělali! Děkujeme,“ dodal ironicky na účet hnutí ANO a jeho voličů.