Známý hudebník se rozjel: Nenávidím všechny politiky. Staré řády pominou

"Nenávidím systém, nenávidím politiky, všechny. Od jednoho přes druhého," přiznal v rozhovoru pro Český rozhlas frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen.

Nelíbí se mu ani stav, ve kterém se současný svět nachází. "Je bolestné, jak finanční party a chrliči výrobků zaplevelují svět a planeta umírá. Nejsem velký ekolog, který by někde pomáhal šnekům přecházet, ale vidím to v těch zásadních věcech. Je to špatné," varuje hudebník.

A co mu vadí nejvíce? "Tady se vesele tancuje pořád dál, chrlí se další věci a řeší se blbosti. Ten svět nemá vládu. On si sám nějak poradí, ale teď je to takové, že bude potřeba nějaká očista. Nemusí být katastrofická, ale tohle, to už je překonaný systém, co teď dožíváme," tvrdí.

Nemyslí si prý ale, že by přišel nějaký výbuch a všichni lidé by vymřeli. Podle něj tato očista nemusí být tak radikální. "Ale staré řády pominou," je přesvědčen Lou Fanánek Hagen.