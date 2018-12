VIDEO: Vánoce u českých politiků? "Andýsek" dostal od strýčka OLAFa vězeňský mundúr

Jak asi vypadají Vánoce u Andreje Babiše? A co u Miloše Zemana nebo Václava Klause? To se ve videu pokouší ukázat známý český imitátor Petr Jablonský. A rozhodně to stojí ta to!