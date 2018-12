OKD vyplatí peníze rodinám mrtvých horníků po Vánocích

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Podle kolektivní smlouvy vyplatí v případě svého zaměstnance OKD vdově a každému nezaopatřenému dítěti, popřípadě rodičům, pokud s nimi horník žil ve společné domácnosti, částku 240.000 korun. Běžně je tato pomoc určená českým horníkům nebo horníkům v přímém zaměstnaneckém poměru. Polské horníky má odškodňovat jejich zaměstnavatel, který práci v OKD zprostředkoval. V tomto případě to ale bude jinak. Zprostředkovatelské firmě chce OKD s odškodněním pomoci.

"Společnost OKD je připravena ve spolupráci s dodavatelskou společností Alpex realizovat odškodnění pozůstalých, které bude založeno na stejném principu jako pro rodinné příslušníky vlastních zaměstnanců. To se týká i případné okamžité sociální výpomoci, která se v souladu s předpisy může pohybovat v řádech několika desítek tisíc korun," uvedl Čelechovský.

Aby byly rodiny polských horníků odškodněny stejně jako ty české, považuje za spravedlivé i premiér Andrej Babiš. V pátek to novinářům řekl při návštěvě Dolu ČSM. Premiér také uvedl, že vedení OKD, jehož součástí důl je, má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat. Pokud by nebylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toho podle Babiše stát, který vlastní těžební společnost prostřednictvím státního podniku Prisko.