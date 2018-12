Monika Babišová na Vánoce zradila Agrofert. Češi z toho udělali aféru

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Andrej Babiš sdílel na sociální síti fotografii Moniky, která peče cukroví. "Ještě jednou dvoubarevné sušenky, co vždycky pekla moje maminka. Teď je peče Monika," napsal k tomu.

Připomeňme, že pod koncern Agrofertu spadají stovky firem, které vyrábějí vše od masa přes mléčné výrobky. Monika Babišová ale při pečení cukroví použila máslo od konkurenční firmy, čehož si Češi okamžitě všimli.

A jak už to tak bývá, strhnul se kolem toho pořádný poprask. "Tak počkat. To není máslo od Tatry ani od Olmy. Copak neví, že Madeta ještě Agrofertu nepatří?" napsal jeden diskutující.

"U Babišů asi vědí, co je kvalitní. Olma ani Tatra jsou burešovic a nežere je ani burešovic rodinka!" dodal další.

"To je strašné. Používá máslo od konkurence? Jak je to jen možné soudruzi?" ptá se další. "Tak když se to jeho nedá žrát..." dodala jiná diskutující.

Mnoho diskutujících pobouřila jen samotná fotka pečící Moniky. Podle některých z nich je vše jen naaranžované. "Cha cha, umatlané prkýnko, čisté nehty bez špetky mouky a čistý váleček? Každá hospodyňka ví, že prkýnku se cukroví nikdy, zapamatujte si nikdy, neválí!!! I to máslo je tam úplně zbytečný. Jen to vaše PR a nim i Monika to neví, ptz cukroví evidentně nikdy nedělali," napsal například jeden z diskutujících.