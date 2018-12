Žijeme v soumraku naší civilizace. Migranti se nezastaví, taky chtějí mobily a auta, tvrdí známý herec

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Töpfer promluvil například o migraci a migrační krizi. „Já myslím, že žijeme v soumraku této civilizace a že si to ještě máme hodně rychle užít, protože tu vlnu, to stěhování národů, které bylo v každém miléniu, prostě administrativně zastavit nelze,“ varuje herec.

Důvod, proč k nám migranti chtějí, je podle něj prostý. „Protože my teď žijeme na území, kde je voda, kde je prosperita, kde je civilizace. A ti migranti ji chtějí taky. Oni si ji sice nevybudovali, ale chtějí v ní žít. A přijdou a bude jich čím dál víc a ovládnou to. Vezměte si jenom tu populační křivku – na českou ženu je průměrně asi 1,4 dítěte. A vezměte si tu muslimskou ženu nebo i jiné,,“ vypočítával v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Migranti tak podle něj brzy převýší místní obyvatele. „A já si říkám, užijme si to ještě rychle, naše generace, ještě možná generace našich dětí, protože to tak bude a bylo to tak,“ uvedl Töpfer, který připomněl připomněl paralelu se starověkým Římem a Vizigóty.

„Je to prostě fakt, který když přijmeme, tak se nebudeme tolik trápit. Ale to je můj názor. Budeme bojovat všemi administrativními prostředky proti nelegální migraci, aby tady bylo nakonec tolik legálních migrantů, kteří si naši civilizaci přivlastní. Oni to taky chtějí. Oni taky chtějí mít auta a mobilní telefony a mít svobodu,“ dodal ředitel Divadla na Vinohradech.