Vytočený Hřebejk: Zeman a Babiš vám škodí víc než všichni uprchlíci a muslimové na světě

Hřebejk se otře vyjádřil už před pár dny k Zemanově vánočnímu poselství. „Pražská kavárna, lepšolidi, vítači. To jsou jen nic neznamenající a ubohé nálepky, které znamenají asi tolik, jako kulaci, kosmopolité, židobolševici, trockisté,“ myslí si filmař.

Zeman podle něj sleduje jediný cíl. „Jen jde o vytváření NEPŘÁTEL z OPONENTŮ. Dělalo se to už dříve, je to třeba odmítat, nepřistupovat na zlovolné nesmysly,“ varuje český režisér.

Tím ale s kritikou neskončil. „Klidně mě proklejte, vy, kteří jste si je - i ze strachu nebo proč- zvolili, ale Miloš Zeman a Andrej Babiš (opřený o reálné komunisty a fašisty z SPD) škodí naší zemi, tedy i vám, nepoměrně více, nežli všichni ti "uprchlíci", "muslimové" a "sudeťáci" světa dohromady. Sorry,“ dodal o něco později Hřebejk.

Režisér, který se díky podzimním volbám stal také komunálním politikem, se do prezidenta strefuje dlouhodobě. „Jen dvě věci mě naplňují úžasem: Hvězdné nebe nade mnou.. a stále nový úžas těch, kteří žasnou, co zas prezident Zeman řekl. Dokud to s ním nesekne, bude škodit. Naši spoluobčané s ruskou výpomocí tak rozhodli,“ zlobil se kvůli nedávným výrokům o Bezpečnostní a informační službě a „čučkařích“.