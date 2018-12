Novoroční předsevzetí si chce dát 56 procent Čechů, většina z nich je z Moravy

S příchodem Nového roku si nějaké předsevzetí hodlá dát 54 procent mužů a 60 procent žen. Nejčastěji si dávají předsevzetí obyvatelé jižní Moravy (sedm lidí z deseti). Následují lidé z Pardubického a Jihočeského kraje.

Nejvíce odhodlaní dodržet je jsou přitom mladší lidé ve věku 18 až 26 let. Novoroční předsevzetí si bude dávat 69 procent z nich. Lidé této věkové skupiny chtějí v novém roce také více cestovat a vzdělávat se. Češi ve věku 27 až 35 let by si pak přáli umět lépe nakládat s penězi a přestat kouřit. Lidé ve věku 36 až 44 let zase chtějí trávit více času s rodinou.

Radikální změně se však ne vždy podaří dostát, 61 procent respondentů odpovědělo, že se jim v minulosti podařilo některá předsevzetí splnit, jiná však ne. Pouze šest procent lidí uvedlo, že splnili všechna svá předsevzetí. Naopak žádné z předsevzetí se nepodařilo splnit 13 procentům dotázaných. Zbývajících 20 procent Čechů uvedlo, že si novoroční předsevzetí nedali nikdy.

Průzkum ukázal, že se pro rok 2019 nechystá k žádnému předsevzetí 44 procent respondentů. Podle třetiny z nich postrádá novoroční předsevzetí smysl a třetina dotázaných si myslí, že by předsevzetí nesplnila. Zbývající Češi přiznali, že se nechtějí k ničemu zavazovat, předsevzetí je nemotivuje nebo stresuje.