Češi unesení v Libanonu odškodné nedostanou, nezaplatili soudní poplatek

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Lednový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, podle kterého se neprokázalo pochybení státních orgánů, je tak podle mluvčí soudu pravomocný. Muži v žalobě tvrdili, že stát v jejich případu selhal a mohl únosu zabránit.

Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů - advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní.

Rozhodnutí o zastavení řízení potvrdil na konci listopadu Městský soud v Praze. O tom, zda má čtveřice nárok na odškodnění, odvolací soud nerozhodoval. "Odvolací řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku," uvedla na dotaz ČTK Novotná.

Obvodní soud letos v lednu uvedl, že žaloba nemohla prokázat, že by v případu existovalo nezákonné rozhodnutí státu nebo by v něm byl nesprávný úřední postup.

Muži tvrdili, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. Švarc zastupoval Fajáda v řízení před českými soudy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA.

V žalobě unesení napadali rozhodnutí, které v jejich věci učinila ministerstva financí, vnitra, spravedlnosti a zahraničí nebo orgány pod ně spadající. Švarc v lednu po rozsudku obvodního soudu novinářům řekl, že se podle něj do akce zapojily tajné služby, které k tomu musely mít souhlas vlády. Odhalit to podle něj mohli pomoci výslechy tehdejších ministrů nebo šéfů tajných služeb, které však soudkyně odmítla provádět s odvoláním na hospodárnost a délku řízení.

Později se objevila informace, že Fajáda ve vězení navštívil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ve vězení s ním byl i jeho bratr arabista Petr, který výměnu vyjednal. Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila.