Ve věku 93 let zemřel válečný veterán Oldřich Vladař

"Po osvobození absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, ale jeho nadějná důstojnická kariéra byla ukončena počátkem 50. let pro jeho negativní postoj ke vstupu do KSČ," uvedl Svoboda.

V polovině 50. let byl Vladař povolán zpět do armády, jelikož bylo třeba ustanovit vedoucího vojenské katedry při olomoucké lékařské fakultě. Současně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 1965 získal titul inženýra. "Do služebního důchodu odešel v roce 1980. Do hodnosti plukovníka ve výslužbě byl povýšen v roce 2005 a až donedávna se aktivně účastnil pietních akcí a přednášek pořádaných veteránskými organizacemi," podotkl Svoboda.

Poslední rozloučení s plukovníkem Vladařem bude 3. ledna v obřadní síni krematoria v Olomouci - Neředíně.