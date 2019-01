Generál Petr Pavel se vysmál Soukupovi: Původně jsem si myslel, že je android. Sledovat ho je utrpení

Vědci do detaily popsali, jak vypadá umírání. Je to poměrně znepokojivé

Také ale dodal, že chce být angažovaným občanem. A tak se vyjadřuje nejen k politice, ale i k dění ve společnosti. Tvrdě se například navezl do majitele stanice Barrandova Jaromíra Soukupa.

Když od novinářů Hospodářských novin dostal otázku, co jej v loňském roce nejvíce překvapilo, odpověděl: „Nejzajímavější bylo dozvědět se, že Jaromír Soukup není android. Původně jsem ho za androida považoval, protože jsem si všiml, že v televizi Barrandov se vyskytuje od rána do večera.“

Doplnil, že zaslechl informaci, že v Číně už mají umělého hlasatele. „Myslel jsem si, že tohle bude stejný případ. Ale pak jsem si na základě znalosti Star Treku uvědomil, že android nemůže ublížit člověku − tam byl android Mr. Data naprogramován tak, že to za žádných okolností udělat nemůže −, mně však sledování Soukupa způsobuje fyzické utrpení,“ setřel moderátora Pavel.

Navíc se prý na Soukupa nevydrží dívat dlouho. „Zvládl jsem asi půlhodinu týdně, ale i to moje žena označuje za masochismus. Někdy jsem se na to musel podívat, protože zvláště jeho pořady s prezidentem jsou vlastně objevné − v tom, co všechno je ještě možné,“ rýpnul si nejen do moderátora, ale i do prezidenta Miloše Zemana.

Zemana ostatně generál kritizoval i v minulosti. Veřejně například odsoudil výroky prezidenta na adresu novinářů. Pavel doslova uvedl, že se za prezidentovy výroky stydí.