Zeman? Volil jsem ho, ale už to přehání. Vadí mi, jak podporuje Babiše, tvrdí známý sportovec

Boxer v roce 2013 otevřeně podporoval Miloše Zemana jako kandidáta na prezidenta. Jenže když Zeman kandidoval podruhé, už to neudělal. „Změnil jsem názor, částečně,“ vysvětloval v DVTV Konečný s tím, že se mu nelíbí třeba jeho vystupování.

„Není to tak, že už ho nemám rád, nebo něco takového. Nebo že mu nevěřím. Ale prostě se to změnilo. Už to nebylo na to, abych ho veřejně podpořil. Když jsem ho veřejně podporoval v první volbě, bylo to opravdu čistě z mého přesvědčení,“ popsal bývalý sportovec.

Konečný dodal, že Zemana také volil. „Někdo z jeho týmu se ze sociálních sítí dozvěděl, že ho volím a podporuju, tak mě oslovili, jestli bych do toho šel veřejně. Řekl jsem: Jo, šel bych do toho,“ vzpomínal na dobu první přímé volby prezidenta.

Na Zemanovi ho ale prý zklamala celá řada věcí. V minulosti prý sice jeho činy chápal, teď už to ale podle Konečného prezident přehání. „Opravdu tu společnost trošku rozděluje,“ tvrdí boxer. „Nelíbí se mi naprosto otevřená podpora Babiše. To si myslím, že už je za hranou,“ uvedl s tím, že když Babiš nesložil vládu, měla hlava státu dát prostor jiné straně. Jenže Zeman podle něj už dopředu ovlivnil další skládání vlády.

„On je velice, velice chytrý a dopředu ovlivnil kroky politických stran a jednání, když dopředu proklamoval, co bude dělat,“ připomněl Konečný, jak nakonec na druhý pokus došlo k sestavení vlády.

Sportovec není spokojený ani s Babišem. „Není to jen kvůli EET. Neznám toho člověka osobně, takže možná bych změnil názor, kdybych ho osobně znal. Podle mě to není čistý politik, podle mě politiku dělá proto, aby vydělával ještě víc, než vydělával." varuje Konečný.

Konečný, který je zároveň komunální politik v Ústí nad Labem ale na druhou stranu přiznává, že i s lidmi z ANO v radě spolupracuje – i když moc na výběr neměl. „Já bych je nerad naštval, ale jsem otevřený a upřimný, takže proč bych to neřekl. Nebyla jiná možnost. Buď jsme mohli jít – my Ústecké fórum – s ANO do vedení města, s nebo by byla ve vedení města ještě jiná strana, kterou já bytostně nesnáším. Bylo to menší zlo,“ posteskl si,

Do Babiše se přitom Konečný navážel i na sociálních sítích. nedávno například zveřejnil fotku účtu, který dostal v Itálii, ke které napsal: „Itálie, Sicílie, Palermo ... jsou tu buď 100 let za opicema a nebo tu nemaj Bureše. Tohle nám přinesli jako účet. Mimochodem super večeře pro 5 včetně dostatku vína!“